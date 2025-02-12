Бывший российский Danone получил первый сертификат "Халяль"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition, объединяет бывшие активы Danone в России) получила первый сертификат "Халяль", что дает возможность поставлять продукцию в страны Персидского залива, сообщила пресс-служба компании.

Сертификат предоставлен продукции Ялуторовского молочного комбината (Тюменская область). В перечень сертифицированной продукции вошли ультрапастеризованное молоко, сливки и творог под брендом "Простоквашино", а также сухое молоко. Документ является обязательным для доступа продукции компании на экспортные рынки стран Персидского залива и свидетельствует о том, что процесс производства и используемые на предприятии ингредиенты соответствуют требованиям стандарта GSO 2055-1:2015, который определяет требования к халяльным продуктам питания.

Сертификация была проведена "Галфтик-МЦСиС "Халяль" - компанией, основанной Международным центром стандартизации и сертификации "Халяль" и органом сертификации GulfTIC из ОАЭ.

"Получение сертификата "Халяль" для нас очень значимо: он не только открывает дорогу на экспорт и удостоверяет соответствие продукта правилам ислама, но и подтверждает высокие стандарты качества и безопасности, - заявил генеральный директор компании Якуб Закриев. - По итогам проведенной работы мы смогли наладить процесс по оценке соответствия нашей продукции и предприятий требованиям "Халяль", что позволит эффективно выполнять задачи по сертификации на наших других предприятиях".

Сертификат выдается сроком на три года с ежегодным подтверждением в форме выездной проверки предприятия.

Молочный комбинат "Ялуторовский" является первым предприятием в Тюменской области, сертифицированным "Галфтик-МЦСиС "Халяль" по стандарту GSO 2055-1:2015 на готовый продукт.

Французская Danone заявила об уходе из России в 2022 году. В мае 2024 года она закрыла сделку по продаже своего бизнеса компании "Вамин Р" (Татарстан). ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. На тот момент его владельцами были "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). В декабре 2024 года владельцем ООО "Юнимилк" (бывшее "Вамин Татарстан"), которое контролирует (через "Вамин Р") компанию "Эйч энд Эн", стал Руслан Алисултанов.

Компания объединяет 12 заводов.