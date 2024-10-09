Суд взыскал с "Эйч энд Эн" 818,7 млн рублей налогов на выплаты структурам Danone

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Компании "Эйч энд Эн", объединяющей бывшие активы ушедшей из России Danone, не удалось оспорить доначисление 818,7 млн рублей налога и штрафных санкций, по большей части на перечисленные в 2021 году во Францию дивиденды.

Арбитражный суд Москвы, согласно опубликованному решению, согласился, что выплата не может облагаться по льготной ставке, так как средства пришли в головную структуру холдинга транзитом.

У Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по итогам выездной проверки за 2019-2021 годы к "Данон Россия" возникло несколько претензий. Самая значимая - на 816,1 млн рублей - была связана с применением 5-процентной льготной ставки при перечислении в 2021 году 14,84 млрд рублей дивидендов в адрес одной из дочерних структур Danone S.A. - Produits Laitiers Frais Est Europe (владела 99,9999% в "Данон Россия"). Такая ставка предусматривалась конвенцией между Россией и Францией об избежании двойного налогообложения.

По мнению инспекции, у "Данон Россия" права на льготу не было, так как непосредственного перечисления средств головной структуре Danone "с квалификацией такого дохода в качестве дивидендов" не происходило. В связи с этим российской компании доначислили 741,9 млн рублей налога с доходов иностранной организации в виде дивидендов от источников в РФ, а также 74,2 млн рублей штрафа. В материалах дела не указывается, какую ставку, по мнению налогового органа, должна была применять компания. Общая сумма доначислений и штрафных санкций, связанных с "французскими" выплатами, составила 818,7 млн рублей.

В Арбитражном суде Москвы оспаривала решение налогового органа уже "Эйч энд Эн" - переименованная в 2023 году "Данон Россия". Она обратилась в суд уже после того, как в мае 2024 года Danone, уходя из России, закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Вамин Р" (Татарстан).

"Эйч энд Эн" в суде указывала, что во Франции действует специальный порядок консолидации налоговой базы. Следовательно, дивиденды, фактическим получателем которых является Danone S.A., подлежат освобождению от налогообложения в связи с применением режима дочерней и материнской компаний на каждом уровне налогообложения - начиная с Produits Laitiers Frais Est Europe.

Однако суд отверг этот довод, сославшись на разъяснения французских властей, предоставленные Минфину в 2020 году. Согласно этому документу, режим налогообложения материнской и дочерней компаний, не применяется к случаям косвенного участия материнской структуры в дочерней. А в рассматриваемом случае оно было косвенным, так как "Данон Россия" сообщала, что Danone SA не владеет российской структурой напрямую.

Также суд напомнил о позиции Минфина, "который неоднократно указывал на невозможность применения льготных ставок к косвенным участникам, если по соответствующему СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения - ИФ) требуется прямое участие в капитале выплачивающей дивиденды компании". На этом основании суд подтвердил правомерность решения налогового органа.

"Вамин Р" приобрела российские активы Danone после того, как они восемь месяцев (июль 2023 года - март 2024 года) находились во временном управлении Росимущества на основании указа президента Владимира Путина. Сделка была закрыта в мае 2024 года.

ООО "Вамин Р" зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Выручка "Эйч энд Эн" в первом полугодии 2024 года года выросла на 17,8%, сказал в сентябре "Интерфаксу" генеральный директор компании Якуб Закриев.

Компания объединяет 12 заводов.