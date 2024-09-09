Глава "Эйч энд Эн": мы стали полностью российским бизнесом, автономным и независимым

Якуб Закриев рассказал об изменениях в жизни компании после ухода Danone и об экспортной программе

Глава "Эйч энд Эн": мы стали полностью российским бизнесом, автономным и независимым Фото: Пресс-служба

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Французская компания Danone, покинувшая Россию в числе других зарубежных производителей, в мае этого года закрыла сделку по продаже своих российских предприятий компании "Вамин Р" из Татарстана. До этого ее активы в РФ побывали под управлением Росимущества, сменили название на "Эйч энд Эн" (H&N) и "Эйч энд Эн Трейд" (H&N Trade).

О том, какие изменения произошли в компании после смены собственника, планирует ли "Эйч энд Эн" расширять сырьевую базу, какова экспортная программа, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор H&N Якуб Закриев, который возглавил ее в июле 2023 года.

- Уход Danone с российского рынка для потребителей проявился, прежде всего, в смене названий нескольких популярных видов продукции. В целом же представленность продукции и ее объем на полках сохранились. А какие изменения, произошедшие в компании, вы могли бы назвать основными после появления нового собственника? Есть ли трансформации в структуре, в методах управления?

- Самое важное изменение за прошедший год в том, что мы стали полностью российским бизнесом, автономным и независимым. В прошлом году были локализованы бренды, наименование компании, информационные системы. Сегодня H&N - полностью российская компания с портфелем сильных локальных брендов. При этом мы владеем лучшими мировыми практиками и подходами к качеству и безопасности выпускаемой продукции, научной и отраслевой экспертизой.

Никаких кардинальных изменений в структуре и методах управления компанией не было и не предполагается. Зачем менять то, что отлично работает? Моя задача как генерального директора в том, чтобы, с одной стороны, сохранить и приумножить все лучшее из того огромного опыта и багажа знаний, который есть в компании, с другой - обеспечить устойчивую работу на рынке в долгосрочной перспективе.

Сейчас наша федеральная сеть включает 12 заводов. Разветвленная дистрибуция хорошо отлажена, она покрывает территорию всей страны. У нас сильная технологическая база, бренды, которые известны большинству потребителей, причем не только нашей страны, но там, куда мы отправляем продукцию на экспорт. Команда H&N уверена в своих силах, это увлеченные профессионалы, которые нацелены развивать не только бизнес компании, но вместе с нею и всю молочную отрасль РФ.

- Компания провела ребрендинг некоторых видов своей продукции. Планируется ли это делать в дальнейшем? Какие бренды могут измениться?

- Да, в прошлом году были локализованы три больших бренда - два молочных пробиотических продукта "АктиБио", "Актимуно" и бренд напитков на растительной основе Planto.

- Претензий прежнего собственника по поводу этих действий не было?

- Нет, потому что все действия с ребрендингом были полностью легитимными с точки зрения российского и международного права интеллектуальной собственности. В России это были примеры наиболее успешных, как мы говорим, "бесшовных" локализаций брендов на рынке в целом.

Сегодня обновленные бренды показывают отличные результаты как в росте объемов продаж, так и в доле рынка. Сейчас весь наш портфель брендов является локальным, названия у существующих на рынке продуктов больше меняться не будут.

- Есть ли планы по увеличению ассортимента? В настоящее время, к примеру, большую популярность набирает так называемое растительное молоко. Планируете ли расширять эту линейку?

- Мы постоянно изучаем потребности потребителей и стремимся производить продукты, которые отвечают их требованиям.

Да, категория напитков на растительной основе показывает активный рост. По данным аналитиков, в первом полугодии этот рынок в РФ вырос более чем на 26% в стоимостном выражении. И эта цифра не включает продажи в канале HoReCa, где эти напитки активно используются. В этой сфере тоже значительное увеличение.

Вместе с ростом категории растет и наш бренд на растительной основе Planto. С учетом HoReCa его продажи в первом полугодии выросли почти на 44%. Это говорит о том, что потребители все чаще готовы пробовать "альтернативное молоко".

При этом спрос на молочные продукты в России также растет. То есть обе категории успешно развиваются, не конкурируя друг с другом. Мы, безусловно, думаем над расширением линейки Planto, и в скором времени будет чем порадовать потребителей.

- Изменились ли взаимоотношения с поставщиками молока после смены собственника? Как строится эта работа? Сохраняется ли система долгосрочных контрактов с поставщиками? Какова доля молока, поступающая по таким контрактам?

- Наша компания остается одним из крупнейших закупщиков сырого молока в России, имеет многолетний опыт в области взаимодействия с поставщиками. А благодаря тому, что мы теперь локальный бизнес, мы еще активнее стали сотрудничать, прежде всего, стараемся поддерживать производителей сырья, развивать долгосрочные отношения.

Поставщики молока в среднем работают с нами более семи лет, есть "золотой" костяк, с которыми сотрудничаем уже 20 и более лет. Для нас ферма - это не просто внешний партнер. Это часть экосистемы нашего бизнеса.

По долгосрочным контрактам работает около 20% поставщиков, средняя продолжительность таких контрактов - три года. Такой срок наиболее оптимальный и захватывает полный цикл рынка.

- Планирует ли компания по принципу вертикальной интеграции расширять собственное молочное производство? Оценивалась ли потребности в средствах для этого?

- Опыт создания и развития собственного молочного производства у компании есть. В Липецкой области уже много лет работает ферма "Вербиловское". Она не только пример экономически эффективного молочного хозяйства, но и предприятие, на котором мы тестируем различные инновации и подходы в растениеводстве, животноводстве и производстве молока. На ней мы получаем опыт, позитивный или не очень, которым затем обмениваемся с нашими поставщиками.

Мы могли бы масштабировать эту экспертизу, но нет экономических оснований считать именно это направление инвестиций наилучшим для компании.

- Каковы результаты работы компании в первом полугодии этого года? Чем объясняется такая динамика?

- Результаты, я бы сказал, отличные. Если говорить о цифрах, то выручка за первое полугодие выросла на 17,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, объемы производства - более чем на 21%.

На показатели влияют разные факторы. Растет весь рынок потребления молочных продуктов, но мы, будучи лидером, увеличиваем свою долю на растущем рынке и становимся одним из основных вкладчиков в рост целого ряда категорий.

Как пример можно привести наш греческий йогурт "Простоквашино". Это, по сути, инновационный продукт, который привлекает новых потребителей в категорию современных молочных продуктов, прежде всего, йогуртов. Что это значит? То, что тот, кто раньше покупал, например, только молоко "Простоквашино" и не смотрел в сторону современной молочки, теперь в корзину покупок кладет и греческий йогурт.

- Что представляет собой экспортная программа компании, ее структура и география? Какие направления считаете приоритетными?

- Развитие экспортного направления - один из наших приоритетов. Это новое направление развития, поэтому пока об объемах поставок говорить рано.

Ближайшая задача - построить модель работы со странами СНГ. В них проживает население с близкими моделями потребления, вкусовыми привычками, они доступнее с точки зрения логистики. Пока ориентируемся на текущий ассортиментный портфель, в будущем будем оценивать возможность развития отдельных категорий продуктов для этих стран.

- Китай рассматриваете в качестве расширения экспортного направления?

- Да, прорабатываем. Направление сложное, с большим количеством нюансов, которые важно учитывать в работе, но интересное для нас.

При разработке проектов по экспорту продукции мы всегда учитываем национальные требования стран. Например, мы уже начали процесс сертификации продукции по стандартам "халяль". В долгосрочной перспективе смотрим на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Саудовскую Аравию с точки зрения поставок туда биржевых продуктов.

- Какова инвестиционная программа компании? На какие проекты будут направлены инвестиции?

- Если говорить о ближайшем будущем, то сейчас мы сосредоточены на оптимальном использовании наших производственных мощностей и повышении эффективности производственных процессов для удовлетворения растущих потребностей рынка, а также на локализации комплектующих, систем и материалов.

Результаты хорошие. Сырье, в том числе немолочное, и упаковка на 98% - отечественные.

Работаем и над созданием пятилетнего инвестиционного плана. О его подробностях пока говорить не могу, но одним из первых проектов является строительство цеха по производству сухого молока на заводе в Казани. Его пуск, в частности, должен поспособствовать увеличению экспортного потенциала в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Саудовскую Аравию.

- Есть ли у компании планы по покупке новых производств? В каких регионах возможны сделки M&A?

- У компании есть возможность решать, куда и сколько инвестировать. Но любые инвестиции должны отвечать стратегии прибыльного роста. Приоритетная задача на сегодня - оптимальное использование имеющихся мощностей наших 12 заводов.

Сейчас мы, действительно, работаем на высоких объемах и скоростях, ищем все возможности для увеличения производственных мощностей, прежде всего за счет улучшения состояния производственного оборудования, количества и вида продукции.

- Считаете ли достаточными меры господдержки молочной отрасли РФ? Какие инструменты наиболее эффективны, каких не хватает?

- В настоящее время для молочной отрасли действует достаточно широкий круг мер господдержки, которые помогают поддерживать рентабельность и развиваться. Можно упомянуть компенсацию капитальных затрат на маркировочное оборудование, субсидии на переработку молока, льготное кредитование, компенсацию части логистических затрат для экспортеров. Эти меры эффективны и востребованы.

При этом важно подчеркнуть, что в условиях продолжающегося импортозамещения отрасли требуется реализация новых инновационных проектов, например, по локализации производства заквасок. По существу, в масштабах страны речь идет о формировании целой новой индустрии масштабного производства ингредиентов, ферментов, стартовых культур. Такие проекты также потребуют отраслевой поддержки.

В молочной промышленности мы изначально находимся в неплохой позиции по части самостоятельного обеспечения сырьем и материалами. Но для обеспечения полного технологического суверенитета нам вместе с государством еще предстоит много работы.