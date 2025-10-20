Подрядчик подал иск о банкротстве "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ООО "Центр инженерного сопровождения компаний" (ООО "ЦИСК") подало заявление о признании банкротом ООО "ВБ Девелопмент", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в Арбитражный суд Московской области 17 октября. Других подробностей в карточке дела пока нет.

"ВБ Девелопмент" на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку, ранее он говорил, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

В феврале 2025 года ООО "ЦИСК" подало исковое заявление против компании Бакальчука в Арбитражный суд Московской области на сумму 11,3 млн рублей. В материалах дела указывалось, что "ЦИСК" выступала исполнителем по договору от 2023 года по реализации услуг строительного контроля, технического надзора и других услуг при строительстве объектов заказчика "ВБ Девелопмент". Исполнитель утверждал, что "ВБ Девелопмент" не оплатила услуги за август-октябрь 2024 года.

В результате в мае суд встал на сторону "ЦИСК", в октябре 2025 года апелляционный суд отклонил ходатайство "ВБ Девелопмент" об изменении решения первой инстанции.

Также в марте 2025 года Wildberries сообщала о подаче в Арбитражный суд Москвы иска к "ВБ Девелопмент" о взыскании задолженности на сумму более 42 млрд рублей.

"Ранее "ВБ Девелопмент" получило финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогло. Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Владислава Бакальчука", - поясняли тогда в Wildberries.