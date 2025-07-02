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Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей

Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания ООО "ВБ Девелопмент" подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз", следует из данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано 1 июля, в карточке дела подробностей нет.

"ВБ Девелопмент" на 100% принадлежит Бакальчуку, ранее он говорил, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Основательница Wildberries и владельца ООО "Вайлдберриз" - Татьяна Ким (ранее в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию с Бакальчук).

Бывшие супруги и партнеры вместе развивали маркетплейс до прошлого года, когда состоялось объединение активов Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В 2024 году Wildberries и ООО "Стинн" (владелец оператора наружной рекламы Russ) создали объединенную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Бакальчук выступил против этой сделки, с тех пор конфликт развивается в судебной плоскости.

Wildberries Вайлдберриз ВБ Девелопмент Татьяна Ким Владислав Бакальчук
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