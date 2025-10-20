Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия благодаря обеспеченности запасами природного газа будет способна быстро развивать цифровую экономику, заявил телеканалу "Россия 24" председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

ИИ в мире

"Человечество много веков создает для себя искусственную среду обитания. Возможности создания искусственной среды расширились, она стала гораздо более комфортной, быстрой. Главная черта новой парадигмы - это искусственный интеллект, а центры обработки данных требуют все больше энергии", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул: "Но энергоресурсы в мире распределены неравномерно. А ЦОД не будет работать, если нет соответствующей генерации. У газовой генерации есть свои преимущества для центров обработки данных: надежность, стабильность поставки природного газа, дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОДов. Потребности просматриваются такие, что это фактически удвоение, утроение электропотребления ведущих экономических центров. Могут ли все ныне существующие экономические центры себе это позволить? Может быть, нет. Если так, то через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры. России это не грозит. У нас принципиально новые возможности, у нас принципиально новые перспективы".

Газовик напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире, а "Газпром" более 20 лет наращивает запасы газа. Состояние газового рынка Европы, по словам Миллера, ухудшается: "В первую очередь это связано с тем, что закрываются газоемкие предприятия, они покидают Европу и строят новое производство в других странах, на других континентах".

ИИ в "Газпроме"

В "Газпроме" активно применяются инструменты цифровизации и искусственного интеллекта: "Сами пользуемся. Мы ведем работу по цифровизации всей цепочки создания стоимости природного газа от геологоразведки и добычи до конечного потребителя. Собираемся расширять свои компетенции в области искусственного интеллекта".

"Газпром" уже не один год работает в цифре. В том числе работает в цифре с государственными контрольными органами, с министерствами. Хотел бы отметить нашу налоговую инспекцию. Это цифровизация двойников технологических объектов, цифровизация моделей сложных технологических процессов. Наши расчеты, наши базовые документы ведем в цифре, это бюджет, инвестиционная программа, долгосрочная программа развития. Если 15 лет назад мы за несколько месяцев могли проработать, проанализировать достаточно ограниченное количество сценариев (а как вы понимаете бюджет и инвестиционная программа "Газпрома" - это масштабные документы), то в настоящее время мы только в течение месяца можем проанализировать десятки самых различных сценариев и вариантов. Это один из факторов нашей финансовой устойчивости", - сообщил Миллер.