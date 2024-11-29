К 2027 году электроэнергии будет не хватать 40% ЦОДов для ИИ-разработок

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на электроэнергию, вызванный развитием рынка ИИ, растет быстрее, чем энергокомпании могут увеличивать генерирующие мощности, говорится в докладе Gartner. Недостаток электроэнергии будет ограничивать работу около 40% действующих центров обработки данных (ЦОД) для ИИ-разработок к 2027 году, прогнозируют исследователи компании.

"Взрывной рост новых гипермасштабируемых дата-центров для внедрения решений в сфере генеративного ИИ создает неуемный спрос на электроэнергию, который превысит возможности ее поставщиков в плане темпов расширения мощностей, - отмечает аналитик Gartner Боб Джонсон. - Это может создать нехватку электроэнергии, что ограничит рост числа ЦОД для сферы генеративного ИИ и других разработок с 2026 года".

По оценкам Gartner, потребности дата-центров в электроэнергии в 2027 году достигнут 500 тераватт-часов по сравнению с 195 тераватт-часов в 2023 году.

В ближайшем будущем количество новых ЦОД и рост рынка генеративного ИИ будет определяться доступностью электроэнергии для поддержания их работы, говорится в докладе.