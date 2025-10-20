Самарские власти предложат нефтегазу налоговые льготы на фоне атак на ТЭК

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве анонсировал меры поддержки для предприятий нефтегазового сектора, которые пострадали от атак на объекты топливно-энергетического комплекса.

"Видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительство Самарской области приняло решение о поддержке предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе с целью их модернизации и обновления, с учетом современных подходов к организации промышленного производства такого типа, и ущерба, который они понесли на территории региона", - сказал Федорищев.

Он сообщил, что обратится к руководству пяти крупнейших компаний отрасли в регионе с предложением создать совместную комиссию по развитию областного нефтегазового сектора. Ее задачами станут оценка ущерба от "недружественных действий" и разработка мер для модернизации производства по современным экологическим стандартам.

Кроме того, по поручению губернатора правительство области во взаимодействии с федеральными структурами проанализируют законодательство в части фискальной политики.

"Предложим этим компаниям на трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только восстановить задачи в случае ущерба, но и модернизироваться", - пояснил Федорищев.

Он добавил, что обсуждал эту тему с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Соответствующая инициатива подготавливается РСПП. Будем выступать одним фронтом в поддержку нефтегазового сектора. Самарская область - регион присутствия крупнейших нефтегазовых компаний. По большому счету, мы, как правительство Самарской области, пока не дорабатывали в их поддержке", - заключил Федорищев.