Поиск

Самарские власти предложат нефтегазу налоговые льготы на фоне атак на ТЭК

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в областном правительстве анонсировал меры поддержки для предприятий нефтегазового сектора, которые пострадали от атак на объекты топливно-энергетического комплекса.

"Видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительство Самарской области приняло решение о поддержке предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе с целью их модернизации и обновления, с учетом современных подходов к организации промышленного производства такого типа, и ущерба, который они понесли на территории региона", - сказал Федорищев.

Он сообщил, что обратится к руководству пяти крупнейших компаний отрасли в регионе с предложением создать совместную комиссию по развитию областного нефтегазового сектора. Ее задачами станут оценка ущерба от "недружественных действий" и разработка мер для модернизации производства по современным экологическим стандартам.

Кроме того, по поручению губернатора правительство области во взаимодействии с федеральными структурами проанализируют законодательство в части фискальной политики.

"Предложим этим компаниям на трехлетний период такие налоговые льготы, которые позволят им не только восстановить задачи в случае ущерба, но и модернизироваться", - пояснил Федорищев.

Он добавил, что обсуждал эту тему с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Соответствующая инициатива подготавливается РСПП. Будем выступать одним фронтом в поддержку нефтегазового сектора. Самарская область - регион присутствия крупнейших нефтегазовых компаний. По большому счету, мы, как правительство Самарской области, пока не дорабатывали в их поддержке", - заключил Федорищев.

Самарская область РСПП ТЭК правительство Вячеслав Федорищев Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

"ДОМ.РФ" планирует привлечь через IPO 15-30 млрд руб, разместив 10% акций

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Кассация удовлетворила жалобу прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев СМЗ

Подрядчик подал иск о банкротстве "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });