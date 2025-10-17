Поиск

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о нерасторжении соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Участники программы модернизации НПЗ смогут продолжить реализацию мероприятий и получить обратный акциз на сырьё даже в случае смещения сроков модернизации, сообщила пресс-служба правительства.

Это решение позволит нефтяным компаниям завершить проекты модернизации заводов, что положительно отразится на внутреннем рынке нефтепродуктов, отмечается в сообщении.

Подписанным постановлением предусмотрено, что Минэнерго не будет в одностороннем порядке расторгать соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей при нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2023 году при условии их выполнения до конца 2025 года.

При нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2024 году соглашения не будут расторгнуты при условии внесения в них изменений с переносами сроков.

Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. В качестве стимулирующей меры компании получают налоговый вычет по акцизу на нефтяное сырьё и демпфирующую надбавку. Для того, чтобы они сохранили такую возможность и успешно завершили модернизацию даже в случае смещения сроков в 2023-2024 годах, в Налоговый кодекс в июле 2025 года были внесены необходимые изменения. Постановление правительства подготовлено для их реализации, пояснила пресс-служба кабмина.

Ранее заключались два вида инвестсоглашений между Минэнерго и нефтяниками. В 2019 году было девять соглашений о модернизации НПЗ, которые давали право на возврат акциза на нефтяное сырье при выполнении одного из двух условий: производство бензина класса 5 в объеме не менее 10% от объема переработки или инвестирование с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года не менее 60 млрд руб. В 2021 году были подписаны инвестиционные соглашения, которые давали право на инвестиционную надбавку к обратному акцизу (Кинв - ИФ) в размере 30% также при выполнении соглашений.

Позже из-за введения санкций в отношении российской нефтепереработки и нефтегазохимии компании столкнулись с задержками ввода мощностей, которые они строят в рамках соглашений с Минэнерго. В связи с этим в 2025 году вступили в силу ряд изменений для поддержки нефтепереработки.

В частности, для соглашений, по которым предполагалось увеличение производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки, срок внесения изменений был продлен на год - до 1 июля 2025 года. При этом такое инвестсоглашение может быть расторгнуто, если выпуск бензина класса 5 не достиг 10% только с 2029-2031 годов, а не с 2026-2028 годов, как предполагалось по закону изначально. Обратный акциз продолжает выплачиваться до 2028 года. Чтобы стимулировать быстрее проводить модернизацию, если НПЗ не достигнут выпуска бензина класса 5 до 10%, в 2026 году величина акциза будет составлять 66%, в 2027 году - 33%.

Также были внесены изменения в расчет инвестнадбавки к обратному акцизу по инвестсоглашениям о модернизации НПЗ (Кинв). Согласно принятым изменениям, если затраты инвестора с января 2019 года оказались менее минимальной из двух величин - 50 млрд рублей или совокупной суммы Кинв, исчисленной за все предшествующие налоговые периоды с начала ее применения, то в 2025-2028 годах Кинв не начисляется. Но ее можно получать с 2031 года столько налоговых периодов, сколько она не начислялась за указанный период. Компании, которые инвестировали 100 млрд рублей и ввели мощности до конца 2028 года, могут продолжать получать эту инвестнадбавку и с 2033 года.

Кроме того, на год продлена возможность внесения изменений в соглашения о модернизации заводов по переработке этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - теперь это можно сделать до 1 января 2026 года, и также на год продлевается необходимость инвестирования 65 млрд рублей - до конца 2028 года, что обуславливает получение обратного акциза.

