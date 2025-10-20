Поиск

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. и ее партнеры в ближайшие три-четыре года могут произвести и установить в США технологии для ИИ-супервычислений на сумму около $500 млрд, заявил Fox News главный исполнительный директор чипмейкера Дженсен Хуан.

По его словам, в стране началась новая промышленная революция, которой движет искусственный интеллект.

На прошлой неделе Nvidia объявила, что в партнерстве с тайванской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на фабрике в Аризоне была выпущена первая американская полупроводниковая пластина для ее чипов Blackwell.

"Прошлая неделя была исторической, - заявил Хуан. - Впервые мы произвели самые современные ИИ-чипы в мире на самой современной фабрике в мире здесь, в США. А все началось с желания президента [США Дональда] Трампа провести реиндустриализацию в Соединенных Штатах. Его [импортные] пошлины дали толчок к тому, чтобы это стало возможным с той скоростью, с которой мы это делаем, и теперь, всего менее года спустя, мы выпускаем самые современные чипы для ИИ в США. И это только начало".

Хуан также сказал, что одна из самых важных вещей, которые сделал Трамп для американской технологической отрасли - это признал необходимость энергии для роста индустрии. "Проэнергетические инициативы президента Трампа позволили нам поддерживать рост", - отметил топ-менеджер.

