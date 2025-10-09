Поиск

США одобрили экспорт чипов Nvidia в ОАЭ на несколько миллиардов долларов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США выдало экспортные лицензии на поставку чипов производства Nvidia Corp. в ОАЭ на несколько миллиардов долларов в рамках двустороннего соглашения о развитии партнерства в сфере искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, выдача лицензий стала ответом на планы правительства ОАЭ инвестировать значительные средства в американскую экономику.

При этом объемы инвестиций или поставок чипов не разглашаются.

США ввели ограничения на поставки передовых ИИ-чипов в страны Персидского залива в 2023 году из-за опасений, что они могут быть перенаправлены в Китай. Лицензии на поставку процессоров Nvidia выданы впервые с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США.

Эмиратская G42 строит в Абу-Даби крупный центр обработки данных (ЦОД) для ИИ-технологий. Партнерами проекта, в частности, являются OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle Corp., SoftBank, Nvidia и Cisco Systems Inc. Для этого проекта потребуется много чипов, однако первые лицензии не предусматривают поставки для G42, отметили источники.

