Глава Nvidia назвал провалом ограничения США на экспорт ИИ-чипов в Китай

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан подверг критике американские ограничения на экспорт ИИ-чипов в Китай, пишет Financial Times.

На пресс-конференции на технологической выставке Computex в Тайбэе он назвал их провалом, который помог китайским конкурентам ускорить разработку собственной продукции.

Кроме того, Хуан раскритиковал решение Вашингтона запретить поставки в КНР чипов Nvidia, разработанных специально для этого рынка.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа фактически запретила компании продавать H20 - "урезанную" версию ее флагманских ИИ-чипов Hopper. В результате чипмейкер был вынужден списать $5,5 млрд.

По словам Хуана, Nvidia не намерена выпускать еще одну версию Hopper для китайского рынка, прежняя и так была "сильно урезанной".

"Четыре года назад Nvidia занимала 95% китайского рынка, сегодня - лишь 50%, - сказал он. - Остальное - китайские технологии. У них много своих технологий, которые они будут использовать, если у них нет Nvidia".

"Китайские ИИ-исследователи будут использовать собственные чипы, - добавил Хуан. - Они будут использовать второе по качеству. Местные компании настроены очень решительно, и экспортные ограничения их приободрили, а господдержка позволила ускорить разработки. У нас жесткая конкуренция в Китае".

Глава Nvidia также подверг критике инициированные при предыдущем президенте США Джо Байдене ограничения на объемы экспорта ИИ-чипов - так называемое "Правило распространения ИИ" (AI Diffusion Rule), которое должно было вступить в силу 15 мая, но не было введено из-за перспективы негативного влияния на инновации в Штатах и подрыва дипломатических отношений с десятками стран. AI Diffusion Rule предусматривало создание трехуровневой системы лицензирования для ИИ-чипов, используемых в дата-центрах.

"Фундаментальные предположения, из-за которых и появилось AI Diffusion Rule, оказались фундаментально ошибочными, - отметил Хуан. - Если США хотят оставаться впереди, нужно максимизировать и ускорить распространение, а не ограничить".

По словам топ-менеджера, Трамп отменил введение этого правила, осознав его "неправильные цели".

Администрация Трампа заявила, что разрабатывает новое правило, которое обеспечит американским технологиям возможность развития, но не откроет к ним доступ недружественным странам. Когда новые меры будут финализированы, неясно, однако представитель администрации предупредил, что это может занять некоторое время, пишет FT.

Власти США также предостерегли бизнес от использования китайских ИИ-чипов, включая процессоры Huawei Ascend. Министерство торговли Китая в понедельник раскритиковало этот шаг, призвав Вашингтон "немедленно исправить свои проступки" и свернуть "дискриминирующие" практики.