ЮАР инвестирует в энергетическую инфраструктуру до 2042 года $128 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ЮАР намерена возродить программу модульных атомных реакторов для производства электроэнергии, в соответствии с новым планом энергетической политики Минэнерго страны, передает Bloomberg.

План, одобренный правительством на прошлой неделе, предусматривает инвестиции в энергетическую инфраструктуру в размере 2,23 трлн рэндов ($128 млрд) в период до 2042 году. В итоге на ядерную и газовую энергетику будет приходиться 16% общего объема генерирующих мощностей по сравнению с 3% в настоящее время, заявил министр энергетики страны Кгосиенцо Рамокгопа.

При этом доля угольной генерации уменьшится до 27% с 58%.

Это "крупнейшая инвестиционная программа эпохи постапартеида", которая обеспечит "нам возможность достижения энергетической безопасности", сказал министр. По его словам, "во всем мире наблюдается тенденция к переходу на атомную энергетику".

Государственная энергокомпания Eskom Holdings SOC Ltd впервые предложила проект модульной АЭС в 1999 году. ЮАР потратила $980 млн на разработку проекта, прежде чем он был приостановлен в 2010 году.

