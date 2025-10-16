Поиск

Глава РФПИ назвал дешевое электричество для дата-центров конкурентным преимуществом России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дешевая электроэнергия для такой стремительно растущей категории потребителей, как дата-центры, может быть долгосрочным конкурентным преимуществом российской экономики, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на пленарной сессии РЭН-2025.

"Мы считаем, что оно (конкурентное преимущество России - ИФ) в том числе заключается в энергообеспечении искусственного интеллекта, возможности более дешево, чем другие страны, предоставлять энергию для дата-центров. И это может быть значимым долгосрочным преимуществом", - сказал он.

Он напомнил об идее использовать для энергоснабжения цифровой инфраструктуры объекты локальной генерации, работающие на местных, "запертых" ресурсах энергии, которую ранее озвучил президент Владимир Путин.

По словам главы РФПИ, в условиях жесткой денежно-кредитной политики необходимо привлекать различные источники финансирования для реализации этих и других крупных инвестпроектов в энергетике. "Важно думать о том, как их финансировать, в том числе привлекая пенсионные средства, привлекая инструменты проектного финансирования. Только использование долга при текущем уровне ставки - это, безусловно, неэффективно во многом", - отметил он.

Партнеры РФПИ из стран Ближнего Востока, Азии "все готовы инвестировать в наши энергетические проекты", добавил Дмитриев.

