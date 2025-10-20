Поиск

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Оператор месторождения Карачаганак - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" снизил добычу после атаки БПЛА на Оренбургский газоперерабатывающий завод 19 октября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ. Ранее, в связи с временными ограничениями на прием газа на ОГПЗ, оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение объема добычи", - заявило Минэнерго и добавило, что эта мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана.

"Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ", - проинформировали в Минэнерго.

"Вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке", - заявила через пресс-службу советник министра - представитель Минэнерго Асель Серикпаева.

"Приостановка работы Оренбургского ГПЗ не повлияла на поставки газа в Казахстан", - заявило также Минэнерго, отмечая, что распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях информация о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях не соответствует действительности.

"Газоснабжение газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений. Стабильность поставок гарантируется за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В этой связи, Минэнерго призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальной информации и не поддаваться на спекуляции. Ситуация находится на постоянном контроле правительства, отметили в ведомстве.

Минэнерго Казахстана 19 октября, ссылаясь на "Газпром", сообщило, что на Оренбургском ГПЗ произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газовый завод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГазом" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. кубометров.

