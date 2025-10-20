Поиск

Акции Apple обновили рекорд после улучшения рекомендации для них аналитиками Loop

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Акции Apple Inc. обновили рекордный максимум на торгах в понедельник после улучшения рекомендации для них аналитиками инвесткомпании Loop Capital с "держать" до "покупать".

Эксперты Loop также повысили прогнозную цену бумаг Apple с $226 до $315. Новый прогноз предусматривает подъем на 25% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу.

Стоимость акций Apple по данным на 19:20 по московскому времени в понедельник составила $263,37, что на 4,4% выше итогового уровня предыдущей сессии. Бумаги компании обновили рекорд, который держался с декабря прошлого года.

Аналитики Loop прогнозируют высокий спрос на будущие модели iPhone, полагая, что это будет поддерживать акции.

"Хотя Уолл-стрит уже закладывает в некоторой степени успех линейки iPhone 17, мы видим потенциал того, что спрос на смартфоны Apple будет существенно превышать прогнозы рынка вплоть до 2027 года", - говорит аналитик Loop Ананда Баруах. Он отмечает, что компания разработала обновленные дизайны, включая более легкие и складные модели, что будет поддерживать спрос.

Объемы реализации iPhone 17 за первые десять дней продаж в США и Китае превысили реализацию iPhone 16 за аналогичный период на 14%, свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint.

С начала текущего года акции Apple подорожали на 5,3%.

