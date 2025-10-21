"АвтоВАЗ" к 2027 году планирует выйти на досанкционный уровень экспорта машин

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспортных поставок в 30 тысяч автомобилей, заявил на заседании комиссий Госсовета гендиректор компании Максим Соколов.

В 2025 году концерн ждет роста экспорта к 2024 году, когда за рубеж было поставлено около 20 тысяч машин.

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в прошлом, в 2024 году, "АвтоВАЗ" показал четырехкратный рост экспорта по отношению к предыдущему 2023-му году. Объем поставок автомобилей и машинокомплектов за рубеж превысил 20 тысяч штук. (...) В этом году, несмотря на, скажем так, отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы, и планируем продолжить наращивание объема. При этом в 2027 году (планируем - ИФ) выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год, то есть вернуться практически к досанкционному уровню, но впоследствии и существенно превзойти", - сказал Соколов.