Поиск

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин
Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в следующем году до 1,5 млн штук, рассчитывая увеличить собственный объем производства на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Основные планы, я бы сказал, даже надежды связаны именно с тем, что в следующем году и инфляция, и как следствие, ключевая ставка будет существенно ниже, рынок будет оживать, выйдет на параметры в целом новых автомобилей по стране около 1,5 млн. Ну и соответственно, мы рассчитываем занять достойную долю, чтобы обеспечить как минимум рост в пределах 15-20% по отношению к объемам производства текущего года", - сказал Соколов в кулуарах форума "Сделано в России".

При этом он отметил, что совет директоров пока не утвердил производственный план компании на следующий год.

"Но тем не менее, мы рассчитываем выйти на параметры существенно выше, чем в текущем 2025 году. Надеемся все-таки на оживление рынка", - сказал Соколов.

В сентябре Соколов анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тыс. шт., тогда как ранее концерн хотел произвести 500 тыс. машин.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - говорил он.

Продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9%, до 237,706 тыс. единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали в "Автостате".

АвтоВАЗ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупные российские ИТ-ассоциации попросили сохранить льготу по НДС

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Сбербанк повышает ставки по вкладам для массовых клиентов

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Оператор Карачаганака контролируемо снизил добычу после атаки на Оренбургский ГПЗ

Китай в сентябре не закупал российское мороженое

Минфин предложил наделить президента правом регулирования в валютной сфере

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесен законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7399 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });