В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в следующем году до 1,5 млн штук, рассчитывая увеличить собственный объем производства на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Основные планы, я бы сказал, даже надежды связаны именно с тем, что в следующем году и инфляция, и как следствие, ключевая ставка будет существенно ниже, рынок будет оживать, выйдет на параметры в целом новых автомобилей по стране около 1,5 млн. Ну и соответственно, мы рассчитываем занять достойную долю, чтобы обеспечить как минимум рост в пределах 15-20% по отношению к объемам производства текущего года", - сказал Соколов в кулуарах форума "Сделано в России".

При этом он отметил, что совет директоров пока не утвердил производственный план компании на следующий год.

"Но тем не менее, мы рассчитываем выйти на параметры существенно выше, чем в текущем 2025 году. Надеемся все-таки на оживление рынка", - сказал Соколов.

В сентябре Соколов анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тыс. шт., тогда как ранее концерн хотел произвести 500 тыс. машин.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - говорил он.

Продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9%, до 237,706 тыс. единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали в "Автостате".