Поиск

Coca-Cola увеличила чистую прибыль в III квартале на 30%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 30%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, чистая прибыль в минувшем квартале составила $3,7 млрд, или $0,86 в расчете на акцию, по сравнению с $2,84 млрд, или $0,66 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 6%, до $0,82 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков в $0,78 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola повысилась на 5%, до $12,46 млрд при среднем прогнозе рынка в $12,39 млрд. Органический рост выручки составил 6%.

Доход Coca-Cola в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) увеличился на 1%, в Северной Америке - на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 11%. Выручка в Латинской Америке сократилась на 4%.

Продажи газированных безалкогольных напитков не изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - снизились на 3%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая выросли на 3%.

Coca-Cola подтвердила прогноз органического роста выручки в этом году на уровне 5-6%. Компания по-прежнему ожидает, что ее скорректированная прибыль в этом году увеличится примерно на 3% по сравнению с уровнем предыдущего года, составившим $2,88 на акцию.

Бумаги компании прибавляют в цене 2,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,9%.

Coca-Cola США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

В Казахстане ждут последствий для экономики страны от атаки на Оренбургский ГПЗ

Крупные российские ИТ-ассоциации попросили сохранить льготу по НДС

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Индекс IMOEX2 упал ниже 2700 пунктов

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });