Coca-Cola увеличила чистую прибыль в III квартале на 30%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 30%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, чистая прибыль в минувшем квартале составила $3,7 млрд, или $0,86 в расчете на акцию, по сравнению с $2,84 млрд, или $0,66 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 6%, до $0,82 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков в $0,78 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola повысилась на 5%, до $12,46 млрд при среднем прогнозе рынка в $12,39 млрд. Органический рост выручки составил 6%.

Доход Coca-Cola в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) увеличился на 1%, в Северной Америке - на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 11%. Выручка в Латинской Америке сократилась на 4%.

Продажи газированных безалкогольных напитков не изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - снизились на 3%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая выросли на 3%.

Coca-Cola подтвердила прогноз органического роста выручки в этом году на уровне 5-6%. Компания по-прежнему ожидает, что ее скорректированная прибыль в этом году увеличится примерно на 3% по сравнению с уровнем предыдущего года, составившим $2,88 на акцию.

Бумаги компании прибавляют в цене 2,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,9%.