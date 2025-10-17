Поиск

Coca-Cola задумалась о выводе на IPO индийского бизнеса по розливу напитков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. рассматривает возможность вывода на биржу своего индийского подразделения по розливу напитков Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компания провела встречи с банкирами для обсуждения возможного IPO Hindustan Coca-Cola Beverages. Потенциально объем IPO может достигнуть $1 млрд, а оценка компании в целом - $10 млрд.

Процесс находится на раннем этапе, и Coca-Cola пока не выбрала организаторов сделки, отмечают источники. Если компания решится на проведение IPO, оно, вероятно, состоится в следующем году.

Индия является одним из крупнейших рынков для Coca-Cola, однако в последние годы компания сталкивается с усилением конкуренции в стране.

Hindustan Coca-Cola Beverages работает более чем с 2 млн ритейлеров, штат сотрудников компании превышает 5,2 тыс. человек. Индийская компания имеет 14 производственных предприятий.

