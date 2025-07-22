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Coca-Cola нарастила чистую прибыль во II квартале в 1,6 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, нарастила чистую прибыль в 1,6 раза во втором квартале, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $3,81 млрд, или $0,88 в расчете на акцию, по сравнению с $2,41 млрд, или $0,56 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,87 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,83 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola повысилась до $12,54 млрд c $12,36 млрд годом ранее. Аналитики ожидали $12,57 млрд. Органический рост выручки составил 5%.

Доход Coca-Cola в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) увеличился на 5%, в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3%. Выручка в Латинской Америке сократилась на 4%.

Продажи газированных безалкогольных напитков уменьшились на 1%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - на 4%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая остались на уровне предыдущего года.

Coca-Cola обновила прогноз на текущий год и теперь ожидает роста скорректированной выручки на 3% (ранее - 2-3%). Прогноз органического роста выручки на уровне 5-6% подтвержден.

Акции компании снижаются в цене на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,5%.

Coca-Cola США
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