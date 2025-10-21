Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Параллельно планируется усилить контролирующую роль Банка России в этой сфере, заявил Силуанов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере. К такому выводу пришли участники стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по ее итогам.

"Видим большое направление работы с крипторасчетами, криптовалютой, оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка, крипторасчетов, поэтому договорились с ЦБ о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны ЦБ", - сказал он.

В работе сессии принимали участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Полякова.

"Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должна получить законодательное регулирование эта сфера деятельности, и тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе", - отметил Силуанов.

ЦБ РФ в конце прошлого года запустил экспериментальный правовой режим, который позволяет участникам ВЭД проводить расчеты в криптовалюте, для этого был принят специальный закон. В рамках этого эксперимента ЦБ может устанавливать правила для торговли цифровой валютой и создать оператора для расчетов в криптовалютах на основе Национальной платежной системы.

В сентябре зампред ЦБ Алексей Гузнов говорил, что эксперимент по использованию криптовалют в расчетах за ВЭД можно расширить только после получения положительных выводов.

"Мне кажется, что сначала все-таки нужно провести эксперимент, экспериментально-правовой режим (ЭПР), в котором все-таки должны быть сделаны выводы определенные, как регулировать отношения, возникающие при использовании криптовалюты, цифровой валюты во внешнеэкономической деятельности. Это та история, которой надо научиться. Потом масштабирование, в том случае если выводы будут положительными, то масштабирование возможно, и по этому пути запустить (например, распространить режим на компании специальных административных районов, САР - ИФ)", - отмечал он.

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ РФ.