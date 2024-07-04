В ЦБ РФ заявили, что участники ВЭД уже проводят расчеты в цифровых финактивах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) уже используют цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, а после внесения необходимых поправок в законодательство часть трансграничных расчетов будет переведена и в криптовалюты, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Сегодня участники внешнеэкономической деятельности используют цифровые финансовые активы для осуществления международных расчетов. И таких участников немало, это и профессиональные участники финансового рынка, и корпораты", - сказал Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

По его словам, сейчас для проведения таких операций российские платформы по выпуску ЦФА и их правила должны проходить регистрацию у зарубежных партнеров, а участники внешнеэкономической деятельности уже напрямую обращаются к платформам и осуществляют все необходимые им выпуски, обмен активами и другие операции.

"Одновременно с этим, мы за то, чтобы в международных расчетах использовались все возможные каналы, все возможные механизмы. Поэтому я надеюсь, что мы в итоге примем изменения в законодательство, которые позволяют использовать криптовалюты разных видов, либо в рамках экспериментального режима, либо на постоянной основе, что уже вторично, для осуществления международных расчетов", - сказал первый зампред ЦБ.

"Как только закон будет принят, я уверен, что часть участников часть расчетов переключит и на эти криптовалюты", - добавил он.

Предполагается, что с 1 сентября 2024 г. ЦБ сможет приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), соответствующий законопроект № 639663-8 был внесен в парламент в конце апреля.

Президент РФ Владимир Путин 11 марта подписал закон, который позволяет использовать ЦФА в международных расчетах. Согласно документу, ЦФА могут использоваться в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.

США 26 марта ввели блокирующие санкции против нескольких российских операторов ЦФА-платформ: "Атомайза", "Лайтхауса" и "Мастерчейна". Кроме них, в реестр ЦБ входят еще 8 участников, в том числе площадки крупнейших банков, большинство их которых также находятся под блокирующими санкциями: площадки Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, "СПБ биржи" и "Блокчейн хаба" (дочерняя компания МТС).

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра.