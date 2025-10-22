"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") приобрела у структур "Севергрупп" Алексея Мордашова туроператора Fun&Sun (бывший TUI Россия), сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По данным одного из источников, сумма сделки составила "несколько сотен миллионов долларов", другой источник утверждает, что туроператор был продан не менее чем за 15-16 млрд рублей.

"Севергрупп" и Fun&Sun не стали комментировать эту информацию. Wildberries&Russ также не стала комментировать информацию по сделке, указав лишь на недавно начатое стратегическое партнерство компаний.

В сентябре 2025 года Wildberries&Russ и Fun&Sun договорились о партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Первым продуктом в рамках сотрудничества стала услуга раннего бронирования туров Fun&Sun на сезон зима 2025-2026 на маркетплейсе Wildberries.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально сервис позволял приобрести билеты на самолет, поезд, автобусы, а также построить маршрут с комбинированием разных видов транспорта. Позднее в рамках этого направления стало доступно бронирование отелей и туров.