Поиск

"Известия" сообщили о покупке компанией Wildberries-Russ туроператора Fun&Sun

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") приобрела у структур "Севергрупп" Алексея Мордашова туроператора Fun&Sun (бывший TUI Россия), сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По данным одного из источников, сумма сделки составила "несколько сотен миллионов долларов", другой источник утверждает, что туроператор был продан не менее чем за 15-16 млрд рублей.

ЭкономикаWildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош"Читать подробнее

"Севергрупп" и Fun&Sun не стали комментировать эту информацию. Wildberries&Russ также не стала комментировать информацию по сделке, указав лишь на недавно начатое стратегическое партнерство компаний.

В сентябре 2025 года Wildberries&Russ и Fun&Sun договорились о партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Первым продуктом в рамках сотрудничества стала услуга раннего бронирования туров Fun&Sun на сезон зима 2025-2026 на маркетплейсе Wildberries.

Wildberries развивает туристическое направление с 2023 года. Изначально сервис позволял приобрести билеты на самолет, поезд, автобусы, а также построить маршрут с комбинированием разных видов транспорта. Позднее в рамках этого направления стало доступно бронирование отелей и туров.

Wildberries Wildberries-Russ Fun&Sun Севергрупп Алексей Мордашов РВБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Зимние туры на Байкал подорожали на 20%

Власти РФ намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД в криптовалюте

Введение виз в Черногории переориентирует российских туристов на Турцию

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });