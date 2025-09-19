Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Покупателем 100% акций АО "Международный Аэропорт Магас" имени Осканова в Ингушетии стала компания из структуры Wildberries - ООО "Апр-Сити/ТВД", сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Мы целенаправленно шли к этому шагу, понимая, что для дальнейшего развития аэропорта необходимы серьезные инвестиции. Изначально акции оценивались в 250 млн рублей, но по итогам аукциона, в котором участвовали две компании, цена сделки достигла 425 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике", - написал он.

Он добавил, что это стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и экономики Ингушетии.

"Wildberries - крупный и успешный игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволят модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности. Мы рассчитываем на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что, несомненно, даст импульс развитию туризма в нашем регионе и создаст новые рабочие места", - отметил глава Ингушетии.

Власти Ингушетии ранее решили продать 100% АО "Международный Аэропорт Магас" на торгах из-за сложной экономической ситуации.

Аэропорт "Магас" сейчас работает в условиях ограниченного трафика - выполняется лишь один регулярный рейс в день по направлению Магас-Москва. Попытки увеличить количество направлений предпринимались, но давали временный эффект: до 2022 года аэропорт обслуживал рейсы в Петербург, Самару, Тюмень, Сочи и Петрозаводск. Впоследствии из-за изменений на авиационном рынке многие авиакомпании сократили парки самолетов и пересмотрели маршруты, в том числе отказавшись от полетов в ряд региональных аэропортов, включая Магас. Из-за этого аэропорт вновь оказался в сложной экономической ситуации.

Содержание объекта обходилось республиканскому бюджету примерно в 100 млн рублей ежегодно.

Сообщалось также, что аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие. Ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 млн рублей. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды.

Аэропорт "Магас" получил статус международного по распоряжению правительства РФ в середине декабря 2021 года. Ежегодно в рамках программы "Хадж" из "Магаса" осуществляются полеты для паломников в Саудовскую Аравию.

По данным сайта аэропорта, пропускная способность искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта - 5 воздушных судов в час. Возможное количество обслуживаемых пассажиров - 150 человек в час. Возможный объем переработки грузов - 100 тонн в час.

В 2024 году пассажиропоток аэропорта превысил 157 тыс. человек (рост на 8% к предыдущему году).

ООО "Апр-Сити/ТВД" зарегистрировано в Москве в 2003 году. Компания специализируется на деятельности рекламных агентств. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет ООО "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ).

Объединенная компания Wildberries&Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 млн кв. м.