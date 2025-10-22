Рост цен на гречку за неделю ускорился, подорожание яиц замедлилось

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России за неделю с 14 по 20 октября цены на гречневую крупу выросли на 0,7%, сообщил Росстат.

Рост ускорился, неделей ранее он составлял 0,2%.

Продолжился и рост цен на яйца, но уже в более медленном темпе - 1,6% против 2,2% на предыдущей неделе.

За неделю цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль - на 0,4%, говядину, мясо кур, сметану, пшеничную муку и черный чай - на 0,3%, молоко, подсолнечное масло, хлеб, водку - на 0,2%, печенье и творог - на 0,1%.

Снизились цены на сахар-песок - на 0,5%, баранину - на 0,3%, сливочное масло, маргарин и вермишель - на 0,2%, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено - на 0,1%.