Росстат сообщил о подорожании фруктов и овощей на прошлой неделе на 1,9%

Помидоры подорожали на 6,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России с 14 по 20 октября плодоовощная продукция подорожала на 1,9%, сообщил Росстат.

Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 1,6%. Подорожала вся продукция, о ценах на которую сообщает ведомство, за исключением моркови.

Так, цены на помидоры выросли на 6,2% (на 5,8% неделей ранее), огурцы - на 3,4% (на 4,1%), картофель - на 2,4% (на 1%), капусту - на 1,9% (на 1,1%), бананы - на 1,1% (на 0,9%), лук - на 0,7% (на 0,1%), свеклу - на 0,5% (на 0,3%). Цены на яблоки не изменились. Морковь подешевела на 0,3% (неделей ранее цены не менялись).

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 5,4%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 18,3%, лук - на 21,3%, морковь - на 9,6%, картофель - на 25,9%, капуста - на 31,3%, помидоры - на 19,9%, бананы - на 10,1%.

В 2024 году цены фрукты и овощи в стране подорожали на 22,1%.