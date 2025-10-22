Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России с 14 по 20 октября потребительские цены выросла на 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Немного замедлился рост цен на автомобильный бензин - за неделю с 14 по 20 октября он подорожал на 0,6% (после роста на 0,8% неделей ранее), на дизельное топливо цены повысились на 0,4% (после роста также на 0,4%).

Цены на плодоовощную продукцию с 14 по 20 октября выросли на 1,9% (после роста на 1,6% в предыдущую неделю), в том числе помидоры подорожали на 6,2%, огурцы - на 3,4%, картофель - на 2,4%, капуста - на 1,9%, бананы - на 1,1%.

С 14 по 20 октября существенно подорожали куриные яйца - на 1,6% (но с начала года они подешевели на 21,5%), крупа гречневая - на 0,7%, колбаса - на 0,5%, сосиски, сардельки, соль - на 0,4%, говядина, мясо кур, сметана, мука пшеничная и чай черный - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на сахарный песок - на 0,5%, баранину - на 0,3%, масло сливочное, маргарин и вермишель - на 0,2%.

Из непродовольственных товаров существенно выросли цены за неделю на электропылесосы - на 1,5%, телевизоры - на 0,7%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 20 октября на уровне 8,14%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 14 по 20 октября инфляция составила 0,22% (после 0,21% неделей ранее). На продовольственные товары цены выросли на 0,32% (после 0,22% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию динамика цен составила 1,94% (после 1,56%), на продукты питания за исключением овощей и фруктов - 0,17% (после 0,10%). Замедлился рост цен в сегменте непродовольственных товаров до 0,29% (с 0,32% неделей ранее), а также в секторе наблюдаемых услуг до 0,03% (с 0,09% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (сигнал не изменился по сравнению с июльским).

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2025 году составляет 6,7% (вырос с 6,4% по опросу месяц назад на фоне решения правительства повысить НДС с 2026 года с 20% до 22%), по инфляции в 2026 году - 5,0% (4,7%).

ЦБ в среду в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%).

Банк России 24 октября будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% или ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагами в 50 или 100 базисных пунктов.