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Цены промпроизводителей в РФ в марте снизились на 1,5% после роста на 0,9% в феврале

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в марте 2025 года сократились относительно предыдущего месяца на 1,5%, снижение было зафиксировано впервые с октября прошлого года (тогда оно составило 0,6%). Данные по динамике показателя в среду опубликовал Росстат.

Ранее в феврале 2025 года цены производителей увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, сообщили в статведомстве.

Снижение показателя в марте стало неожиданным для рынка, следует из проведенного "Интерфаксом" в начале апреля опроса: тогда аналитики прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,9%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в марте снизились на 7,3% по сравнению с февралем. При поставках на внутренний рынок упали цены: на антрацит (-20,4%), обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть (-13,3%), морскую соль (-12,7%), технические, необработанные алмазы (-12,2%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (-10,0%). При этом рост цен отмечен: на янтарь (+31,5%), коксующийся уголь (+14,8%), кварцевые пески, мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства (+12,1%), тугоплавкие глины (+12,0%), бентониты (+11,0%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в марте понизились на 0,2% относительно предыдущего месяца. В том числе цены стали ниже на отдельные виды нефтепродуктов: на газообразные углеводороды, кроме природного газа (-13,2%), легкие дистилляты, не включенные в другие группировки (-12,0%), нефтяное дистиллятное прочее топливо, дистилляты средние, не включенные в другие группировки (-11,6%), дизельное арктическое топливо (-10,3%). Рост цен наблюдался: на карбюраторные масла (+18,4%), нефтяные кровельные битумы (+11,9%). В металлургическом производстве снижение цен отмечено: на платину и необработанные или полуобработанные металлы платиновой группы, или в виде порошка (-11,7%), феррохром (-10,8%), хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки (-9,9%). При этом цены повысились: на необработанный кобальт (+26,4%), стальные фитинги для труб, кроме литых (+25,9%), холоднотянутые прутки (+20,1%), пустотелые трубы и профили из чугуна (+16,1%), цинковые прутки, профили и проволоку, плиты, листы, полосы, ленту и фольгу (+14,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в марте по сравнению с февралем выросли на 2,0%.

Как сообщалось, за 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
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