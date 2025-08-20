Цены российских промпроизводителей в июле выросли на 0,9%

Производители продовольствия в июле повысили цены на 0,1%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России в июле цены производителей промышленных товаров выросли к июню на 0,9% после снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале августа аналитики ожидали снижение цен производителей в июле на 0,1%.

Цены промпроизводителей выросли в июле впервые с февраля 2025 года. За январь-июль их снижение составило 3,1%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в июле стали на 3,2% выше по сравнению с июнем (за январь-июль снизились на 15,2%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа цены выросли на 5,7% (за 7-мь месяцев упали на 21,8%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в июле не изменились (за январь-июль снизились на 0,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в июле по сравнению с июнем выросли на 1,7% (за январь-июль выросли на 2%). Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений выросли в цене в июле на 7,4% (за январь-июль - на 4,2%).

За 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Цены производителей продовольствия

Производители пищевой продукции в июле с июнем повысили цены к июню на 0,1%, сообщил также Росстат.

Таким образом, отрицательная динамика, зафиксированная в июне, не сохранилась. В июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%.

В мае рост по сравнению с апрелем составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом 0,1%, в марте - 0,3%, в феврале - 1%, в январе - 1,3%.

В годовом выражении июльские цены выросли на 10,8%, с начала года - на 3,1%.

Цены производителей напитков за месяц повысились на 0,3%. В июне по сравнению с маем они не менялись, в мае по сравнению с апрелем рост составлял 0,5%, в апреле по сравнению с мартом - 2,2%. Июльские цены по сравнению с июлем прошлого года выросли на 14,2%, с начала года - на 9,6%.

В 2024 году производители пищевых продуктов повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.