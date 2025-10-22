Поиск

Производство компьютеров и электроники в сентябре выросло на 18,4% г/г

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 18,4% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2025 года выпуск этой продукции вырос на 11,8%.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 14,4%.

Производство компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре сократилось на 21,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а по сравнению с августом 2025 года - выросло на 14,1%. При этом в январе-сентябре этот показатель снизился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В денежном выражении объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре составил 17,5 млрд рублей, а в январе-сентябре - 129 млрд рублей.

Производители полупроводниковых приборов и их частей нарастили выпуск этой продукции в сентябре по сравнению с сентябрем 2024 года в 2,6 раза, а по сравнению с августом 2025 года - сократили на 0,9%. По итогам 9 месяцев выпуск полупроводников и их частей возрос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В натуральном выражении объем производства полупроводников в сентябре составил 8,6 млн штук, в январе-сентябре - 58 млн штук.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Инфляция в России

ЦБ РФ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });