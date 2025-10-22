Производство компьютеров и электроники в сентябре выросло на 18,4% г/г

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 18,4% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2025 года выпуск этой продукции вырос на 11,8%.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 14,4%.

Производство компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре сократилось на 21,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а по сравнению с августом 2025 года - выросло на 14,1%. При этом в январе-сентябре этот показатель снизился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В денежном выражении объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей в сентябре составил 17,5 млрд рублей, а в январе-сентябре - 129 млрд рублей.

Производители полупроводниковых приборов и их частей нарастили выпуск этой продукции в сентябре по сравнению с сентябрем 2024 года в 2,6 раза, а по сравнению с августом 2025 года - сократили на 0,9%. По итогам 9 месяцев выпуск полупроводников и их частей возрос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В натуральном выражении объем производства полупроводников в сентябре составил 8,6 млн штук, в январе-сентябре - 58 млн штук.