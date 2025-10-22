Поиск

Рост промпроизводства в России в сентябре замедлился до 0,3%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в России в сентябре 2025 года замедлился до 0,3% г/г после повышения на 0,5% в августе и на 0,7% в июле, сообщил Росстат.

Показатели по промышленности в сентябре 2025 года оказались ниже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале октября консенсус-прогнозу, оценивали сентябрьский рост промпроизводства на уровне 1,2%.

Рост промпроизводства в III квартале составил 0,5% в годовом выражении после 1,6% во II квартале и 0,1% в I квартале.

За январь-сентябрь 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство увеличилось на 0,7%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство снизилось на 1,0% после роста на 0,6% в августе и уменьшения на 0,6% в июле.

В сентябре 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 0,4% в годовом сравнении с 2,4% в августе (за январь-сентябрь обработка выросла на 2,9%).

В добывающем секторе в сентябре 2025 года был зафиксирован рост на 0,2% после падения на 2,5% в августе (за январь-сентябрь - снижение в добыче на 2,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в сентябре был зафиксирован рост на 1,2% после сокращения на 0,2% в августе (за январь-сентябрь - падение на 1,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производство в сентябре уменьшилось на 0,9% после падения на 5,6% в августе (за январь-сентябрь - снижение на 3,6%).

Отрасли, показавшие в сентябре 2025 года значительный рост по сравнению с сентябрем 2024 года: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 21,2%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 18,4%, производство текстильных изделий - на 12,2%, производство табачных изделий - на 10,7%, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 6,0%, ремонт машин и оборудования - на 3,7%, добыча металлических руд - на 2,2%.

Отрасли, снизившие объемы производства в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 25,1%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 15,0%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 8,6%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 8,6%, производство напитков - на 5,9%, производство кожи и изделий из кожи - на 4,8%, производство кокса и нефтепродуктов - на 4,2%, производство мебели - на 4,2%, производство химических веществ и химических продуктов - на 2,4%, металлургическое производство - на 1,7%, добыча угля - на 1,6%, добыча прочих полезных ископаемых - на 1,4%.

В 2025 году экономисты ожидают роста российской промышленности на 0,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале октября). Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз по росту промпроизводства в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.

