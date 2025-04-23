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Производство компьютеров и электроники в РФ в марте выросло на 13,2% год к году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в марте увеличилось по сравнению с мартом 2024 года на 13,2%, сообщает Росстат.

По сравнению с февралем 2025 года производство этой продукции в марте возросло на 22,1%.

В I квартале этот показатель увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Производство компьютеров, их частей и принадлежностей в марте увеличилось на 18,6% по сравнению с мартом 2024 года и на 7,9% - по сравнению с февралем 2025 года. В I квартале производство выросло на 44,1%.

По данным Росстата, в марте объем выпуска компьютеров, их частей и принадлежностей составил 13,8 млрд рублей, а в I квартале - 34,3 млрд рублей.

Росстат
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