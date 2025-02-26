Производство компьютеров и электроники в январе выросло на 7,2% г/г

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в январе увеличилось на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года производство этой продукции сократилось на 64,3%.

Производство компьютеров, их частей и принадлежностей в январе увеличилось на 52,1% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем 2024 года - сократилось на 81,3%. В абсолютном выражении объем производства этой продукции в январе составил 7,6 млрд рублей.