Рубль утром слегка подрастает к юаню, несмотря на негативный новостной фон

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль слегка подрастает, несмотря на негативный новостной фон.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,407 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,31 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Несмотря на новые антироссийские санкции, рубль подрастает на фоне активного повышения цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В то же время участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза – 13:30 по Москве. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Мы только что приняли 19-й санкционный пакет", - написала она в соцсети X. "Они направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего", - продолжила она.

Новые санкции США и ЕС

Накануне Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "ЛУКОЙЛа", в частности, "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, - "Сибнефтегаз", "Роспан интернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

На прошлой неделе санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" ввела Великобритания.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Они (санкции - ИФ) направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае помимо всего прочего", - продолжила она. Ранее сообщалось, что в новый пакет войдет запрет на транзакции с "Роснефтью", а также с "Газпром нефтью". Агентство Bloomberg ранее передавало, что 19-й пакет санкций, одобренный в четверг, предусматривает запрет на импорт в союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, однако надеется встретиться в будущем.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - заявил он в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трамп отметил, что не увидел смысла проводить встречу в настоящий момент, но надеется встретиться с президентом РФ "в будущем".

"Вчера российский рубль к юаню вновь начал укрепляться. Биржевой курс китайской валюты потерял 0,3%, пытаясь, но не сумев закрепиться выше 11,5 руб., причем при резком увеличении торговых оборотов. Рублю в течение дня помогло заметное ухудшение на геополитическом треке, способствовавшее переходу нефтяных котировок к росту. Отметим, что наряду с новым пакетом санкций в пользу укрепления рубля может сыграть планируемое с 21 ноября введение США санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", способное дополнительно усилить предложение валюты со стороны экспортеров в начинающийся период подготовки к налоговым выплатам. На этом фоне новых геовводных ждем повышения волатильности на валютном рынке. Причем видим риск теста курсом юаня нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. в концовке месяца", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Банк России в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%, хотя тогда большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п. Более того, "на столе" в сентябре такого варианта даже не было: наряду со снижением ставки на 100 б.п. регулятор рассматривал вариант ее сохранения на уровне 18%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила в начале октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, сообщил в середине этого месяца зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Статистика

Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября, по данным Росстата, составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября. Годовая инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года, отмечал ранее Банк России.

Нефть

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $64,57 за баррель, что на 3,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,32%, до $60,44 за баррель.

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России мирному процессу по завершению войны на Украине".

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Между тем доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал снижение запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тыс. баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.