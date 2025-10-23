Поиск

ММК в III квартале сократил EBITDA на 12% до 19,4 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в III квартале 2025 года упала на 12% и составила 19,4 млрд рублей по сравнению с 22 млрд рублей во II квартале, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 19 млрд рублей.

Выручка компании по МСФО сократилась на 2,9% к предыдущему кварталу, до 150,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз - 147 млрд рублей. Причиной падения стали снижение объемов и изменение структуры продаж.

Чистую прибыль поддержали курсовые разницы - она составила 5,055 млрд рублей, увеличившись вдвое.

Свободный денежный поток в третьем квартале составил положительные 2,065 млрд рублей (в основном из-за снижения оборотного капитала) против отрицательных 4,3 млрд рублей во втором квартале.

За 9 месяцев свободный денежный поток составил отрицательные 2 642 млн рублей вследствие продолжающегося замедления деловой активности России на фоне высокой ключевой ставки. При этом снижение прибыльности бизнеса было частично компенсировано уменьшением капитальных вложений и притоком денежных средств из оборотного капитала на фоне сокращения запасов и дебиторской задолженности, говорится в сообщении ММК.

ММК вновь не анонсировал квартальные дивиденды, в отчете компании по РСБУ следующая фраза: "Дивиденды за 9 месяцев 2025 года не начислялись".

Общий долг группы по итогам третьего квартала составил 56,566 млрд рублей (47,054 млрд рублей кварталом ранее.

По прогнозам компании, в IV квартале 2025 года ожидается, что российский рынок металлопродукции продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос.

Производство стали в III квартале упало на 7,5% к предыдущему кварталу, до 2,4 млн тонн в связи с замедлением деловой активности на российском рынке. Общий объем продаж сократился на 0,7%, до 2,48 млн тонн. Продажи премиальной продукции составили 967 тыс. тонн, что на 2,5% ниже уровня второго квартала - в основном из-за коррекции продаж толстого листа стана 5000 на фоне снижения спроса со стороны трубной промышленности. Доля премиальной продукции в портфеле продаж составила 39,1%.

