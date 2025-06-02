Акционеры ММК утвердили отказ от выплаты финальных дивидендов за 2024 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" на годовом собрании, которое состоялось 30 мая, утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

За I полугодие ММК выплатил 2,494 рубля на акцию (27,87 млрд рублей).

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь FCF при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

Акционерный капитал ММК состоит из 11 млрд 174,33 млн акций.

В четвертом квартале прошлого года свободный денежный поток компании составил 5,55 млрд рублей, за третий квартал 2,05 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец IV квартала находилось на отметке -0,48x. За первый квартал 2025 года FCF ММК составил отрицательные 455 млн рублей, чистый долг/EBITDA - минус 0,56х.

ММК не раскрыл итоги голосования об избрании совета директоров. Согласно материалам к годовому собранию, кандидатами в совет директоров были номинированы основной акционер Виктор Рашников, гендиректор компании Павел Шиляев, директор по экономике Андрей Еремин, директор по стратегии и развитию ММК Сергей Ненашев, заместитель гендиректора по продажам Сергей Ушаков (отозвал свое согласие баллотироваться в совет директоров на годовом собрании), директор хоккейного клуба "Металлург" и замгендиректора ММК по социальным вопросам Алексей Жлоба, экс-президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, экс-гендиректор ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова, президент Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.