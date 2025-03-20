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EBITDA ММК в IV квартале упала на 37% кв/кв - до 23,3 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2024 года упала на 37% к III кварталу - до 23,3 млрд рублей в связи с коррекцией цен и объемов продаж, сообщила компания.

Показатель рентабельности по EBITDA составил 14,1%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали квартальную EBITDA группы на уровне 25,8 млрд рублей (-30,3% к предыдущему кварталу).

Выручка группы ММК снизилась к предыдущему кварталу на 10,5%, до 165,6 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 11,9 млрд рублей, сократившись по сравнению с III кварталом на 32% (консенсус-прогноз - 12,9 млрд рублей).

Свободный денежный поток (FCF) за IV квартал составил 5,55 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза в квартальном выражении. При этом показатель также оказался хуже консенсус-прогноза (7,3 млрд рублей).

По итогам 2024 года выручка группы ММК составила 768,5 млрд рублей, увеличившись на 1% относительно 2023 года.

Годовая EBITDA упала на 22%, до 153 млрд рублей, отражая рост цен на сырье и увеличение фонда оплаты труда. Показатель рентабельности EBITDA составил 19,9% против 25,6% за 2023 год.

В отчете за 2024 год ММК сообщила, что эффект изменения отложенных налогов в связи с повышением ставки налога на прибыль до 25% составил 6,9 млрд рублей. Общий расходы группы по налогу на прибыль за 2024 год с учетом этого фактора составили 30 млрд рублей против 29 млрд рублей годом ранее (при этом доналоговая прибыль ММК упала на 25%, до 109,8 млрд рублей).

Чистая прибыль ММК сократилась на 33% и составила 79,7 млрд рублей.

FCF за 12 месяцев вырос на 15%, до 35,5 млрд рублей, вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам.

Общий долг группы по итогам 2024 года составил 49,4 млрд рублей (на конец 2023 года - 72,5 млрд рублей). Долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций, пояснила компания.

Чистый долг ММК остался в отрицательной зоне (-73,4 млрд рублей), коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,48x (- 0,46x на конец 2023 года).

ММК
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