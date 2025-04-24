ММК в I квартале сократил EBITDA на 15,3% - до 19,8 млрд рублей
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I квартале 2025 года составила 19,758 млрд рублей, что на 15,3% ниже данных за четвертый квартал 2024 года, говорится в сообщении компании. Падение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 53%.
Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 20,3 млрд рублей (-13% кв./кв.).
Рентабельность по EBITDA составила 12,5%.
Выручка компании по МСФО сократилась на 4,3% к предыдущему кварталу (-17,9% г/г) в связи с коррекцией средних цен реализации и составила 158,5 млрд рублей. Консенсус - 155,4 млрд рублей (-6,2% кв./кв.).
Свободный денежный поток в первом квартале составил отрицательные 455 млн рублей в основном в связи со снижением доходности продаж. Средний прогноз аналитиков составлял минус 1,5 млрд рублей.
Общий долг группы по итогам I квартала составил 41,81 млрд рублей по сравнению с 49,43 млрд рублей кварталом ранее. Относительно I квартала 2024 года, когда долг составлял 74,316 млрд рублей, долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций ЗО-2024.
Основные финпоказатели ММК по МСФО за I квартал (млн руб.):
|I квартал 2025
|IV квартал 2024
|Изменение кв./кв.
|I квартал 2024
|Изменение г./г.
|Выручка
|158 455
|165 637
|-4,3%
|192 949
|-17,9%
|EBITDA
|19 758
|23 319
|-15,3%
|42 147
|-53,1%
|Рентабельность EBITDA
|12,5%
|14,1%
|-1,6 п.п.
|21,8%
|-9,3 п.п.
|Чистая прибыль
|3 138
|11 935
|-73,7%
|23 746
|-86,8%
|Свободный денежный поток
|-455
|5 550
|-
|7 949
|-
|Чистый долг
|-72 773
|-73 386
|-
|-95 878
|-
|Net debt/EBITDA
|-0,56х
|-0,48х
|-
|-0,47х
|-
|Чистый оборотный капитал
|101 908
|106 039
|-3,9%
|117 824
|-13,5%
Capex в I квартале составил 20,803 млрд рублей, сократившись на 29,7% относительно IV квартала 2024 года, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития группы. Относительно аналогичного периода прошлого года капитальные вложения сократились на 4,6%.
Во втором квартале 2025 года менеджмент компании ожидает, что сезонное оживление деловой активности в России поддержит спрос на металлопродукцию, при этом неблагоприятное влияние высокой ключевой ставки на спрос сохранится.