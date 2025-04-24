ММК в I квартале сократил EBITDA на 15,3% - до 19,8 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I квартале 2025 года составила 19,758 млрд рублей, что на 15,3% ниже данных за четвертый квартал 2024 года, говорится в сообщении компании. Падение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 53%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 20,3 млрд рублей (-13% кв./кв.).

Рентабельность по EBITDA составила 12,5%.

Выручка компании по МСФО сократилась на 4,3% к предыдущему кварталу (-17,9% г/г) в связи с коррекцией средних цен реализации и составила 158,5 млрд рублей. Консенсус - 155,4 млрд рублей (-6,2% кв./кв.).

Свободный денежный поток в первом квартале составил отрицательные 455 млн рублей в основном в связи со снижением доходности продаж. Средний прогноз аналитиков составлял минус 1,5 млрд рублей.

Общий долг группы по итогам I квартала составил 41,81 млрд рублей по сравнению с 49,43 млрд рублей кварталом ранее. Относительно I квартала 2024 года, когда долг составлял 74,316 млрд рублей, долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций ЗО-2024.

Основные финпоказатели ММК по МСФО за I квартал (млн руб.):

I квартал 2025 IV квартал 2024 Изменение кв./кв. I квартал 2024 Изменение г./г. Выручка 158 455 165 637 -4,3% 192 949 -17,9% EBITDA 19 758 23 319 -15,3% 42 147 -53,1% Рентабельность EBITDA 12,5% 14,1% -1,6 п.п. 21,8% -9,3 п.п. Чистая прибыль 3 138 11 935 -73,7% 23 746 -86,8% Свободный денежный поток -455 5 550 - 7 949 - Чистый долг -72 773 -73 386 - -95 878 - Net debt/EBITDA -0,56х -0,48х - -0,47х - Чистый оборотный капитал 101 908 106 039 -3,9% 117 824 -13,5%

Capex в I квартале составил 20,803 млрд рублей, сократившись на 29,7% относительно IV квартала 2024 года, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития группы. Относительно аналогичного периода прошлого года капитальные вложения сократились на 4,6%.

Во втором квартале 2025 года менеджмент компании ожидает, что сезонное оживление деловой активности в России поддержит спрос на металлопродукцию, при этом неблагоприятное влияние высокой ключевой ставки на спрос сохранится.