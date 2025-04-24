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ММК в I квартале сократил EBITDA на 15,3% - до 19,8 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в I квартале 2025 года составила 19,758 млрд рублей, что на 15,3% ниже данных за четвертый квартал 2024 года, говорится в сообщении компании. Падение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 53%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 20,3 млрд рублей (-13% кв./кв.).

Рентабельность по EBITDA составила 12,5%.

Выручка компании по МСФО сократилась на 4,3% к предыдущему кварталу (-17,9% г/г) в связи с коррекцией средних цен реализации и составила 158,5 млрд рублей. Консенсус - 155,4 млрд рублей (-6,2% кв./кв.).

Свободный денежный поток в первом квартале составил отрицательные 455 млн рублей в основном в связи со снижением доходности продаж. Средний прогноз аналитиков составлял минус 1,5 млрд рублей.

Общий долг группы по итогам I квартала составил 41,81 млрд рублей по сравнению с 49,43 млрд рублей кварталом ранее. Относительно I квартала 2024 года, когда долг составлял 74,316 млрд рублей, долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций ЗО-2024.

Основные финпоказатели ММК по МСФО за I квартал (млн руб.):

I квартал 2025IV квартал 2024Изменение кв./кв.I квартал 2024Изменение г./г.
Выручка158 455165 637-4,3%192 949-17,9%
EBITDA19 75823 319-15,3%42 147-53,1%
Рентабельность EBITDA12,5%14,1%-1,6 п.п.21,8%-9,3 п.п.
Чистая прибыль3 13811 935-73,7%23 746-86,8%
Свободный денежный поток-4555 550-7 949-
Чистый долг-72 773-73 386--95 878-
Net debt/EBITDA-0,56х-0,48х--0,47х-
Чистый оборотный капитал101 908106 039-3,9%117 824-13,5%

Capex в I квартале составил 20,803 млрд рублей, сократившись на 29,7% относительно IV квартала 2024 года, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития группы. Относительно аналогичного периода прошлого года капитальные вложения сократились на 4,6%.

Во втором квартале 2025 года менеджмент компании ожидает, что сезонное оживление деловой активности в России поддержит спрос на металлопродукцию, при этом неблагоприятное влияние высокой ключевой ставки на спрос сохранится.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
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