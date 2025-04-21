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"Норникель" в I квартале снизил выпуск никеля на 1%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в I квартале 2025 года снизил производство никеля на 1% к данным годовой давности, до 42 тыс. тонн, сообщила компания в понедельник.

Снижение связно с проведением запланированного профилактического ремонта печей на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике. Практически весь объем металла был произведен из собственного сырья (41,6 тыс. тонн).

Производство меди группой (включая Забайкальский дивизион) не изменилось относительно первого квартала 2024 года и составило 109 тыс. тонн. Вся медь была произведена из собственного сырья. Забайкальский дивизион в первом квартале 2025 года нарастил производство меди в концентрате на 1% - до 18 тыс. тонн, в результате реализации программы повышения производственной эффективности, в рамках которой была увеличена переработка руды на обогатительной фабрике.

"Норникель" подтвердил прогноз, предполагающий выпуск никеля в среднем на 1,2% выше результата 2024 года (205 тыс. тонн), по меди - соответствующий прошлогоднему (363 тыс. тонн без учета Быстринского ГОКа). Еще 66-70 тыс. тонн меди в концентрате будет выпущено Быстринским ГОКом, который в прошлом году произвел 70 тыс. тонн меди, планирует "Норникель" .

"Норильский никель" в I квартале 2025 года снизил производство палладия на 0,6% к данным годичной давности, до 741 тыс. унций, сообщила компания

Выпуск платины, напротив, увеличился на 0,6%, до 180 тыс. унций, в связи с изменением соотношения металлов в перерабатываемом сырье. Весь металл был произведен из собственного сырья компании.

"Норникель" подтвердил прогноз, предполагающий выпуск в 2025 году 2,704-2,756 млн унций палладия, что в среднем чуть более чем на 1% ниже уровня 2024 года. Платины "Норникель" планирует выпустить 662-675 тыс. унций, что в среднем чуть выше уровня 2024 года (667 тыс. унций).

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