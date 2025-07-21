"Норникель" во II квартале снизил выпуск никеля на 6% г/г, меди - на 4,5%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" во втором квартале 2025 года выпустил 45,23 тыс. тонн никеля, сообщила компания в понедельник.

Это на 6,3% ниже уровня годичной давности (48,3 тыс. тонн).

По итогам первого полугодия 2025 года производство никеля было на 4% ниже уровня годичной давности, составив 86,85 тыс. тонн. Динамика вызвана более высокой базой в первом полугодии 2024 года, а также необходимостью восполнения транспортного и технологического незавершенного производства, говорится в пресс-релизе.

При этом к первому кварталу (41,62 тыс. тонн) показатель вырос на 9%, что связано с оптимизацией поставок металлосодержащих материалов и сроков проведения ремонта металлургического оборудования перед межнавигационной паузой во втором квартале.

Выпуск меди за второй квартал составил 103,83 тыс. тонн, что на 4,5% ниже уровня аналогичного периода 2024 года (108,8 тыс. тонн). К первому кварталу результат сократился на 5% за счет перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами в связи с требованиями экспортных поставок, пояснил "Норникель".

По итогам первого полугодия 2025 года "Норникель" сократил производство меди на 2%, до 213,19 тыс. тонн. Забайкальский дивизион по итогам первого полугодия 2025 года незначительно увеличил выпуск по сравнению с прошлым годом, до 36 тыс. тонн меди в концентрате. Во втором квартале выпуск составил 18 тыс. тонн.

"Норникель" из-за необходимости проведения ремонта и адаптации к новому импортозамещающему горному оборудованию понизил прогноз по никелю и меди на 2025 год. Новые ориентиры по никелю и меди в среднем на 4% ниже предыдущего прогноза. ГМК планирует выпустить 196-204 тыс. тонн никеля (ранее 204-211 тыс. тонн) и 343-355 тыс. тонн меди (353-373 тыс. тонн). Забайкальский дивизион "Норникеля", как и прежде, намерен выпустить 66-70 тыс. тонн медного концентрата.