Поиск

"Норникель" понизил прогноз выпуска никеля и меди в 2025 году на 4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" понизил прогноз производства никеля и меди на 2025 год, оставив прогноз производства платиноидов без существенных изменений, сообщила компания в понедельник.

Новые ориентиры по никелю и меди в среднем на 4% ниже предыдущего прогноза.

ГМК планирует выпустить 196-204 тыс. тонн никеля (ранее 204-211 тыс. тонн) и 343-355 тыс. тонн меди (353-373 тыс. тонн).

Забайкальский дивизион "Норникеля", как и прежде, ожидает выпустить 66-70 тыс. тонн медного концентрата.

Выпуск палладия теперь ожидается на уровне 2,677-2,729 млн унций (по сравнению с 2,704-2,756 млн унций в ранее опубликованном прогнозе), то есть в среднем на 1% меньше.

Производство платины намечено на уровне 645-662 тыс. унций (662-675 тыс. унций ранее), то есть на 2,2% ниже.

На второе полугодие запланировано проведение ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также будет продолжена адаптация к эксплуатации нового импортозамещающего горного оборудования, пояснила компания причины снижения.

В первом полугодии выпуск основных металлов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за высокой базы прошлого года, необходимости восполнения незавершенного производства в связи с отладкой логистики и повышением качества производимой продукции, приведены в сообщении слова старшего вице-президента - операционного директора Александра Попова.

Также произошло временное снижение добычи руды, связанное, главным образом, с постепенным переходом на новое горное оборудование в рамках реализации политики по импортозамещению.

Первоначальный прогноз "Норникеля" по выпуску металлов выглядел оптимистично на фоне более быстрого завершения в прошлом году ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе. Из-за этого компания в октябре 2024 года повысила прогноз производства металлов и итоговый результат прошлого года в целом соответствовал обновленным ориентирам.

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

МосБиржа 28 июля добавит еще 552 заблокированные иностранные акции на внебиржевые торги

Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X

"Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение ЕС о санкциях против Nayara Energy

США не собираются давать ЕС дополнительные отсрочки в вопросе пошлин

ЕС ввел полный запрет на финансовые транзакции ряда белорусских банков

ЕС опубликовал список из 22 банков, попавших в новый пакет антироссийских санкций

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2303 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });