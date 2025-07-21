"Норникель" понизил прогноз выпуска никеля и меди в 2025 году на 4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" понизил прогноз производства никеля и меди на 2025 год, оставив прогноз производства платиноидов без существенных изменений, сообщила компания в понедельник.

Новые ориентиры по никелю и меди в среднем на 4% ниже предыдущего прогноза.

ГМК планирует выпустить 196-204 тыс. тонн никеля (ранее 204-211 тыс. тонн) и 343-355 тыс. тонн меди (353-373 тыс. тонн).

Забайкальский дивизион "Норникеля", как и прежде, ожидает выпустить 66-70 тыс. тонн медного концентрата.

Выпуск палладия теперь ожидается на уровне 2,677-2,729 млн унций (по сравнению с 2,704-2,756 млн унций в ранее опубликованном прогнозе), то есть в среднем на 1% меньше.

Производство платины намечено на уровне 645-662 тыс. унций (662-675 тыс. унций ранее), то есть на 2,2% ниже.

На второе полугодие запланировано проведение ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также будет продолжена адаптация к эксплуатации нового импортозамещающего горного оборудования, пояснила компания причины снижения.

В первом полугодии выпуск основных металлов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за высокой базы прошлого года, необходимости восполнения незавершенного производства в связи с отладкой логистики и повышением качества производимой продукции, приведены в сообщении слова старшего вице-президента - операционного директора Александра Попова.

Также произошло временное снижение добычи руды, связанное, главным образом, с постепенным переходом на новое горное оборудование в рамках реализации политики по импортозамещению.

Первоначальный прогноз "Норникеля" по выпуску металлов выглядел оптимистично на фоне более быстрого завершения в прошлом году ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе. Из-за этого компания в октябре 2024 года повысила прогноз производства металлов и итоговый результат прошлого года в целом соответствовал обновленным ориентирам.