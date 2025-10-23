Поиск

Международные резервы РФ с 10 по 17 октября увеличились на $12,9 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 17 октября составили $742,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 октября международные резервы равнялись $729,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $12,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

