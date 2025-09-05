Поиск

Международные резервы РФ в августе выросли на 1,2%, до $689,5 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2025 года увеличился на $7,969 млрд, или на 1,2%, до $689,458 млрд с $681,489 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2025 года резервы выросли на $80,390 млрд, или на 13,2%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в августе увеличилась на $6,452 млрд, или на 2,6%, до $254,971 млрд. При этом доля золота в резервах за месяц выросла до рекордных 37,0% с 36,5%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

