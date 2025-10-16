Международные резервы РФ с 3 по 10 октября увеличились на $7 млрд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 октября составили $729,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 октября международные резервы равнялись $722,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $7,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.