Международные резервы РФ в сентябре выросли на 3,5%, до $713,3 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в сентябре 2025 года увеличился на $23,843 млрд, или на 3,5%, до $713,301 млрд с $689,458 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2025 года резервы выросли на $104,233 млрд, или на 17,1%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре увеличилась на $27,242 млрд, или на 10,7%, до $282,213 млрд. При этом доля золота в резервах за месяц выросла до рекордных 39,6% с 37,0%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

