Рубль почти не меняется в паре с юанем перед решением ЦБ по ключевой ставке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль слегка опускается перед решением Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,383 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в течение дня сохранения парой юань/рубль позиций в нашем краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 руб. за юань. В ходе торгов возможно смещение китайской валюты к его середине на фоне повышенного предложения со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 октября, - указывает эксперт в комментарии. - Плюс к этому рубль может получить дополнительную поддержку, если на заседании ЦБ РФ решит сохранить ключевую ставку неизменной. При этом в рамках нашего базового сценария мы ожидаем снижения ставки на 50-100 б.п., что инвесторы уже заложили в котировки национальной валюты".

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Регулятор будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%, хотя тогда большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п. Более того, "на столе" в сентябре такого варианта даже не было: наряду со снижением ставки на 100 б.п. регулятор рассматривал вариант ее сохранения на уровне 18%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила в начале октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, сообщил в середине этого месяца зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября, по данным Росстата, составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября. Годовая инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года, отмечал ранее Банк России.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $65,51 за баррель, что на 0,73% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,68%, до $61,37 за баррель.

Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", что усилило опасения относительно достаточности предложения на рынке.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.