Тень бюджета легла на ставку. Заявление Банка России

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Принимая дальнейшие решения по ставке, нам нужно двигаться осторожно. Важно сохранять необходимую жесткость в течение достаточно длительного времени, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к низким значениям", - такими словами глава ЦБ Эльвира Набиуллина начала свое заявление по итогам июльского совета директоров ЦБ. Более определенных сигналов в период между двумя заседаниями, который в основном пришелся на отпускное затишье, руководство регулятора не давало, и теперь может ссылаться на эту фразу, парируя упреки в нарушении коммуникации с рынком: мы же предупреждали, и делали это открыто...

А упреков в такой ситуации избежать непросто. Если итоговое решение показалось рынку жестким, но еще укладывалось в прогнозный диапазон, то набор рассматриваемых вариантов, который ЦБ объявил на пресс-конференции, с "голубиными" ожиданиями расходился уже категорически и менял всю картину мира денежно-кредитной политики (ДКП).

Помимо оттенков восприятия текущей макроэкономической ситуации – степени охлаждения экономики, нюансов рынка труда, направленности инфляционных трендов – ЦБ и рынок в этот раз разделяло нечто большее. Над ДКП нависла тень бюджетных проектировок, которые пока не публичны, но ключевым участникам процесса, безусловно, в целом известны. В этот раз и в заявлении ЦБ очевидно усилил акцент на бюджетную проблематику, и брифинг во многом был посвящен именно ей.

Ни два, ни полтора

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых. Большинство аналитиков ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п. Но и шаг в 100 б.п. нельзя назвать сюрпризом. В последние дни перед заседанием картина ожиданий стала менее однозначной - участники рынка по-разному трактовали противоречивые сигналы со стороны инфляционных ожиданий и самой инфляции, сомнения в исходе совета заронило и активное ослабление рубля, что повысило частоту упоминаний в прогнозах альтернативного сценария (снижение ставки только на 100 б.п.).

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Пока ожидания "существенно не изменились", сохраняясь на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ.

Помимо нейтральной "сигнальной" фразы, регулятор сохранил и указание на поддержание жесткости денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели в 2026 году. При этом из заявления исключена оговорка, что это означает продолжительный период проведения жесткой ДКП.

Жесткости, впрочем, было не занимать пресс-конференции председателя ЦБ. Набиуллина озвучила ястребиное "меню" пятничного совета: в нем, как выяснилось, вообще не было снижения ставки на 200 б.п. или хотя бы на 150 б.п., зато нашлось место паузе.

"Рассматривались два варианта на заседании - это снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки", - сказала она.

По словам главы ЦБ, аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились, а также то, что регулятору нужно оценить последствия уже принятых решений.

"Конечно, нужно будет получить больше информации, какая будет в конечном счете бюджетная политика", - добавила Набиуллина.

Бюджет пока не помогает

Бюджетная тема в этот раз громко прозвучала и в заявлении ЦБ, и в комментариях председателя.

"Инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось, а неопределенность, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась. В этих условиях нам нужно действовать аккуратно при принятии решений, оценивая дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков", - сказала Набиуллина в самом начале брифинга по итогам совета, задав сдержанный тон всей последующей риторике.

"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект. Однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита", - констатировал ЦБ в релизе.

Федеральный бюджет в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Размер дефицита, хотя и сократился по сравнению с данными за семь месяцев, все еще превышает годовой прогноз (на данный момент - 1,7% ВВП, хотя поправки в бюджет-2025 могут поменять его в большую сторону).

"Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

"Важным фактором является спрос со стороны госсектора. В нашем базовом сценарии мы рассчитываем, что влияние госрасходов в этом году будет дезинфляционным, однако пока оно не проявилось. Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку", - добавила Набиуллина на брифинге.

По словам главы ЦБ, решение совета директоров отражает понимание по имеющейся на сегодняшний день информации относительно того, как сложится бюджет по итогам 2025 года, его параметров на 2026-2028 годы. "Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - отметила Набиуллина. Она напомнила, что министр финансов Антон Силуанов сообщил о вероятном повышении объемов госзаимствований в 2025 году по сравнению с планом.

"Мы ожидаем, что конкретные характеристики, количественные, правительство представит до конца сентября. И мы их включим в обновление нашего прогноза на октябрьском заседании. Ну и конечно, бюджетный фактор всегда является важным фактором в решении, мы об этом говорим - как и в целом предсказуемость бюджетной политики", - сказала она.

"На заседании в октябре много будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены", - отметила Набиуллина.

На вопрос о потенциальном повышении фискальной нагрузки, и, в частности, ставки НДС, глава ЦБ ответила, что регулятору для принятия решений важнее сбалансированность федерального бюджета, чем размер каких-то конкретных налогов.

"Мы относимся не столько к повышению налогов или конкретных налогов, для нас важно при принятии решений, насколько сбалансирован бюджет. Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка", - сказала Набиуллина.

"Самый "бордовый" сектор (на диаграмме, где факторы, смягчающие политику ЦБ, обозначены зеленым, а аргументы в пользу жесткости - красным - ИФ) сейчас - это федеральный бюджет. Потому что обещали его структурную сбалансированность, соответственно, сейчас видно, с какой сложностью эта структурная сбалансированность достигается", - согласен с высокой оценкой роли бюджета для ДКП первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов.

"У нас осталось два заседания совета директоров Банка России по ставке - октябрьское и декабрьское. По сути, для октябрьского заседания определяющим будет являться бюджет. Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%. То есть, по сути, эти два заседания будут очень консервативными с точки зрения снижения: на одном 100 б.п., на одном может быть flat, или на октябрьском flat, потом 100 б.п., как-то так. Если будет, по сути, успех в сбалансированности бюджета, то мы можем увидеть 15%", - сказал он в эфире радио РБК.

Рецессии нет

Одним из оттенков жесткости риторики регулятора стали весьма сдержанные оценки ситуации в экономике, торможение которой - главный аргумент сторонников агрессивного смягчения ДКП.

ВВП во II квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому в техническую рецессию экономика не вошла: есть лишь ее охлаждение.

"По нашим оценкам, которые мы еще будем уточнять, пока еще не вышла детальная разбивка ВВП, по мнению ряда аналитиков, во II квартале сезонно сглаженный ВВП был выше I квартала. Поэтому даже утверждения (ряда аналитиков - ИФ) о технической рецессии (когда два квартала подряд фиксируется снижение сезонно сглаженного ВВП - ИФ) на сегодняшний день выглядят по крайней мере дискуссионно", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "есть охлаждение, то есть замедление роста экономики, что естественно при выходе из перегрева".

"Если говорить о внутреннем спросе, то здесь мы видим продолжение роста, хотя и более медленными темпами, чем предыдущие два года. По нашим оценкам, внутренний спрос во II квартале был выше, чем в I квартале с корректировкой на сезонность", - отметила Набиуллина.

"Опираясь на оперативные данные, что можно сказать про последние два месяца: июль и август - они неоднородные, но в целом указывают на некоторую активизацию потребления, по нашей оценке, мы сейчас наблюдаем умеренный рост", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 1-2%, и сейчас ожидания "в рамках прогноза, но ближе к нижней границе".

Комментируя термин "рецессия", она отметила, что "общепринятым определением рецессии среди макроэкономистов считается значительное снижение макроэкономической активности". "Причем не на основании какого-то одного показателя или показателей отдельных отраслей, а тех показателей, которые охватывают большую часть экономики и, как правило, длятся несколько кварталов, проявляются в широком круге показателей, в том числе в занятости, в реальных доходах населения, в потребительском спросе, в производстве, в продаже по широкому кругу отраслей", - сказал Набиуллина.

"Технической рецессией, действительно, комментаторы склонны называть статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП", - добавила глава ЦБ.

"Но в связи с этим три соображения. Первое - ошибочно это считать свершившейся рецессией, если иные показатели это не подтверждают. Второе - данные по ВВП, а тем более квартальная разбивка подвержены значительным пересмотрам. Именно поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину. Третье - оценки сезонно сглаженной динамики ВВП существенно разнятся. У нас действительно в I квартале ВВП снизился после сильного скачка IV квартала прошлого года", - сказала Набиуллина.

Вечером в пятницу тезисы главы ЦБ поддержали цифры официальной статистики. Согласно опубликованным Росстатом оценкам, ВВП, очищенный от сезонного фактора, во II квартале вырос на 0,4% (по отношению к I кварталу) после снижения на 0,6% в I квартале (по отношению к IV кварталу). Таким образом, в техническую рецессию экономика РФ не вошла.

Корректировка на курс

Как отмечает главный экономист БКС Илья Федоров, риторика ЦБ в сентябрьском релизе ощутимо смещается в более жесткую сторону, делая акцент на проинфляционных рисках и быстром восстановлении кредитования.

"Более слабый шаг по снижению ставки (мы ожидали 200 базисных пунктов) стал следствием ослабления курса рубля в результате роста кредитования и ускорения темпов роста денежной массы. По мере возвращения темпов роста денежной массы к уровню, соответствующему инфляции в 4%, Банк России вернется к нормализации ДКП. Полагаем, что до конца года ставка снизится до 14%: в октябре возможно ускоренное снижение на 200 базисных пунктов и еще в декабре на 100 базисных пунктов. В течение следующего года ожидаем замедления темпов снижения ставки для того, чтобы удерживать инфляцию вблизи 4%", - говорится в его комментарии.

По мнению главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, ослабление рубля последних дней подготовило рынок к тому, что регулятор может "сыграть консервативно". Сейчас "за сценой" до следующего решения остается важная информация о проектировках бюджета, которая станет известна до конца сентября - она может повлиять на октябрьское решение, обращает внимание эксперт. Свой прогноз по ставке Донец не меняет, ожидая уровня 15% на конец этого года.

"Судя по пресс-релизу ЦБ, высокий уровень инфляционных ожиданий и ускорение темпов роста кредитования являются двумя факторами, требующими наблюдения, - говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. - Комментарий председателя ЦБ о том, что опция снижения ставки на 200 базисных пунктов не рассматривалась на заседании, а выбор был между паузой и снижением до 17%, также демонстрирует жесткость сигнала".

По ее оценкам, быстрое ослабление курса рубля, возможно, могло стать скрытым аргументом в поддержку осторожного решения регулятора. "Хотя в релизе не упоминается динамика платежного баланса, недавнее движение рубля могло стать важным фактором, который стоит за сегодняшним понижением ставки всего на 100 базисных пунктов", - считает она.

"Умеренное понижение в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий по ставке на уровне 15% к концу этого года. Наш базовый сценарий предусматривает понижение еще на 100 базисных пунктов на следующем заседании 24 октября. В то же время рост цен на бензин - серьезный риск, который может привести к более быстрому переносу этих издержек в цены по широкому спектру товаров. Ослабление курса и исполнение бюджета также остаются важными факторами принятия решений. Если инфляция за сентябрь превысит ожидаемый нами околонулевой уровень в месячном выражении, мы не исключаем паузы на следующем заседании по ставке", - пишет Орлова.

"Банк России по-прежнему больше обеспокоен рисками для инфляции, риски чрезмерного торможения экономики всерьез не воспринимаются. Кроме того, ЦБ решил подстраховаться на случай реализации бюджетных рисков, неявно (но громко) напомнив правительству, что "мягкий" бюджет равно более высокая ставка. Новых тезисов относительно курса не видно, и рубль вряд ли повлиял на решение", - пишет в своем комментарии директор по инвестициям "Астра управление активами" Дмитрий Полевой.

Он полагает, что перспективы октябрьского заседания будут во многом зависеть от бюджета, динамики кредитования и улучшений в инфляционных ожиданиях населения. "До поступления новой информации свои прогнозы по ставке до конца 2025 года (14-15%) и 2026 года (10-11%) не меняем, по-прежнему ориентируясь на цифры по инфляции и ВВП", - отмечает Полевой.

"Регулятор ужесточил риторику, опасаясь рисков со стороны бюджета и кредитования. Мы сохраняем прогноз о снижении ставки до 12% во втором квартале 2026 года (близко к нашей оценке нейтральной ставки в 11,0-11,5%): охлаждение деловой активности и сжатие прибылей компаний приведет к коррекции темпов роста трудовых компенсаций и потребительского спроса, что позволит обеспечить сохранение сдержанных темпов роста цен. На наш взгляд, динамика курса рубля будет в большей степени определять траекторию снижения ставки в этом цикле, а решения в области бюджетной политики - ставку окончания цикла смягчения ДКП", - говорится в комментарии экономистов "Ренессанс Капитала" Олега Кузьмина и Андрея Мелащенко.

В "Велес Капитале" прогнозируют ключевую ставку на уровне 15-16% к концу текущего года. Однако основной интерес, по мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании Юрия Кравченко, теперь вызывает динамика ставки в следующем году. "Не исключаем, что текущий бюджет действительно не помешает еще одному-двум осторожным снижениям ставки до конца 2025 года, однако новые бюджетные проектировки могут ограничить или свести к минимуму потенциал снижения ставки в 2026 г. и более отдаленном периоде. В связи с этим видим риск, что достижение таргета по инфляции может на всем пути сопровождаться двузначной ключевой ставкой", - пишет он.

Заявление от 12 сентября

Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

В июле - августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% в 2к25. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.

Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции. На текущие темпы роста цен в июле - августе значимо повлияли разовые факторы. С одной стороны, произошли существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива. С другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в 3к25, который остается положительным. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился.

Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Это отражает как эффекты предыдущих снижений ключевой ставки, так и пересмотр ожиданий участников рынка по ее дальнейшей траектории.

При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. В то же время кредитная активность выросла в последние месяцы. Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился. Наблюдается некоторое оживление в розничном сегменте. По оценке Банка России, в текущем году общий рост требований к экономике, вероятно, сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона 7,0-10,0%.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект. Однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита. Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения Правительством в Государственную Думу поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

24 сентября 2025 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 25 июля

Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

В 2к25 текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после в среднем 8,2% в 1к25. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.

В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются в низких темпах роста цен на непродовольственные товары. Эти эффекты постепенно проявляются и в снижении инфляционного давления в продовольственных товарах и услугах. Ценовая динамика остается неоднородной, но разброс по компонентам несколько уменьшился.

Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились. Ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе в 2к25, и опросные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем замедлении роста внутреннего спроса при продолжении умеренного роста общей экономической активности.

Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. С июня номинальные процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка вслед за уменьшением ключевой ставки и пересмотром ожиданий участников рынка по ее дальнейшей траектории, но они по-прежнему высокие в реальном выражении. Неценовые условия банковского кредитования также жесткие.

При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Тенденции в динамике кредитования неоднородны по сегментам. Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, тогда как портфель ипотечных и корпоративных кредитов растет умеренными темпами. Кредитная активность в целом остается сдержанной.

Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.