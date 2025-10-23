Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из России после новых санкций США против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, частная Reliance Industries, которая является крупнейшим в Индии покупателем российской нефти, намерена сократить или полностью прекратить ее закупки.

"Переоценка импорта российской нефти продолжается, и Reliance будет действовать в полном соответствии с указаниями правительства Индии", - заявила компания в ответ на запрос Reuters.

США также включили в SDN List шесть дочерних компаний "ЛУКОЙЛа" и около 30 "дочек" "Роснефти". OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Она действует до 21 ноября.

"Мы ждем, что сокращение импорта будет существенным. Мы не думаем, что он немедленно упадет до нуля, поскольку до установленного срока на рынок поступит еще какой-то объем нефти", - отметил один из источников Reuters.

Другой собеседник агентства сообщил, что индийские государственные нефтепереработчики, в том числе, Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp. и Mangalore Refinery and Petrochemicals проверяют документы, касающиеся поставок российской нефти на сроки после 21 ноября, чтобы убедиться, что она не поступает напрямую от "Роснефти" или "ЛУКОЙЛа".

По словам источников Reuters, индийские государственные НПЗ редко закупают сырье напрямую у этих двух компаний, обычно это происходит через посредников.

За девять месяцев 2025 года Индия импортировала нефть из России в объеме около 1,7 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters.