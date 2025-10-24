ЦБ повысил прогноз по темпам роста кредитов юрлицам на 2025 год до 10-13%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту требований к экономике на 2025 год до 8-11% с 7-10% на фоне более высоких темпов прироста корпоративного кредитования, заявил регулятор после заседания по ставке.

ЦБ отмечает, что рост портфеля розничных кредитов в целом остается умеренным, при этом во втором полугодии корпоративное кредитование растет заметно быстрее, чем в первой половине года.

Регулятор повысил прогноз по темпам роста корпоративного портфеля банков на этот год до 10-13% с прежних ожиданий в 9-12%. При этом ЦБ сохранил прогноз по динамике розничного кредитования (рост на 1-4%) и ипотеки (рост на 3-6%).